تكريم موظف بجامعة القناة لبلوغه سن التقاعد

نظمت الإدارة العامة للشئون المالية تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس ، حفل تكريم الأستاذ إسماعيل شبيب بالشئون المالية لبلوغه سن المعاش وذلك بحضور الدكتورة سهير أبو عيشه أمين عام الجامعة .

هذا وأكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس على أهمية التكريم الذى يُعد رد الجميل لمن أعطى وأخلص في عمله مشيراً إلى أن الموظف الذي ينهي مسيرته الوظيفيه وسجله خالى من أي عقوبات إدارية يُعد نموذج مشرف يُحتذى به.

ومن جانبها - قدمت الدكتورة سهير أبو عيشة الشكر لرئيس الجامعة على رعايته لحفلات التكريم للعاملين المُحالين للمعاش وأشادت بحرص كل العاملين بالإدارة على تكريم زملاءهم ؛ تقديرا وعرفانا بالعطاء والتفاني في العمل حتى آخر يوم في المشوار الوظيفي .

وفي نهاية الحفل - قامت الدكتورة سهير أبو عيشه أمين عام الجامعة بتقديم شهادة تقدير ل " إسماعيل شبيب " تقديراً له ولمجهوداته خلال فترة عمله .

حضر الحفل جميع العاملين بالإدارة العامة للشئون المالية .