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الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ دمياط تتفقد رصف شوارع كفر البطيخ

محافظ دمياط
محافظ دمياط
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تابعت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، الأعمال الأولية لخطة الرصف بالأسفلت بـ٣ شوارع بمدينة كفر البطيخ، وذلك خلال جولة ميدانية أجرتها اليوم الثلاثاء.

وتفقدت "المحافظ" شوارع القدس والجمهورية والمحجوب بالمدينة، واطلعت على ما تم تنفيذه من أعمال لرصف تلك الشوارع وذلك ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالى الجارى، وتجرى من خلال جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط التابع للجهاز المركزى للتعمير.

واطلعت خلال الجولة على محاور الخطة ومراحلها والتى تتضمن أعمال إحلال شبكات المرافق والكهرباء والانارة وإنشاء ارصفة جانبية وبالوعات لصرف مياه الأمطار و وضع طبقة الأساس تمهيدًا للرصف بالإسفلت.

وأكدت الدكتورة منال عوض، ضرورة الالتزام بالمواصفات والمعايير المحددة لرفع كفاءة الطرق بتلك الشوارع ، والالتزام أيضًا بالجداول الزمنية لمراحل المشروع، موجهة برفع الاشغالات والتعديات على الطريق العام بشارع الجمهورية ورفع المخلفات الناتجة عن الأعمال بشكل دورى.

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