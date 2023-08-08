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الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

«ذبح مراته والخمس بنات».. أين اختفي مرتكب مذبحة كفر غطاطي؟.. اعرف القصة

ارشيفيه
ارشيفيه
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تجري الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة تحريات مكثفة لسرعة ضبط المتهم بذبح زوجته ونجلته وإصابة 4 آخرين من أسرته بدائرة قسم شرطة الهرم وجار البحث عن المتهم.

وقال مصدر أمني بمديرية أمن الجيزة، إنه لم يتم ضبط المتهم حتي الآن وجار استجواب شهود العيان والجيران، مؤكداً أن المتهم ارتكب جريمته وفر هارباً وجاري البحث عنه.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أن السبب الرئيسي الذي توصلت اليه تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة حتي الآن هو خلافات زوجية بين المتهم وزوجته وكان دائم التعدي عليها بالضرب كما روي الجيران وشهود عيان الواقعة واثبتته التحريات بقسم شرطة الهرم حتي الآن.
ونفي المصدر ما تردد ونشر علي بعض المواقع الأخبارية  من ضبط المتهم وكذا نشر أسباب الجريمة التي لم يتم كشفها من قبل الأمن حتي الآن وأن ما ينشر بخصوص الواقعة عار تماماً عن الصحة.

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