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الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تحرير 26 محضرًا تموينيا والتحفظ على دقيق مدعم ولحوم غير صالحة ببني سويف

جانب من حملة حماية
جانب من حملة حماية المستهلك
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 واصلت لجنة حماية المستهلك  بمحافظة بني سويف جهودها في ضبط الأسواق ومواجهة كافة صور الغش التجاري واحتكار السلع والتلاعب في أسعار السلع التموينية والأساسية بمختلف أنواعها، والتي قد شكلها المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم برئاسة السكرتير العام المساعد وتضم في عضويتها :الرقابة التموينية، جهاز حماية المستهلك، مباحث التموين، والصحة، والطب البيطري

وفي هذا السياق أشرف"اليوم"اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد،على تنفيذ حملة لحماية المستهلك أسفرت عن ضبط والتحفظ على إجمالي طن من اللحوم المجمدة ومصنعاتها، بعضها منتهية الصلاحية والآخر مجهولة المصدر،وطن دقيق مدعم بعددٍ من المخابز السياحية والمخصص ضمن حصص الدقيق المدعم للمخابز البلدية، بالإضافة إلى تحرير 26 محضرًا لعدم الإعلان عن أسعار السلع المعروضة للبيع، وعدم وجود شهادات صحية تفيد خلو العاملين بمجال بيع وتصنيع الأغذية من الأمراض المعدية، ومخالفات بيئية.

 هذا وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن، حيث شارك في الحملة كل من فواز رجب نائب رئيس مدينة بني سويف،والدكتور سامي الدهشوري _مديرية الطب البيطري، ومسئولي جهاز حماية المستهلك وإدارة العلاج الحر، التموين وشئون المناطق، وأعضاء اللجنة.

 

 

 

 

 

 

أسعار السلع التموينية السكرتير العام المساعد حماية المستهلك لحوم غير صالحة للاستهلاك محافظة بني سويف