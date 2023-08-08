«الإمارات دبي الوطني» يطلق حملة تسويقية جديدة للحسابات الجارية والتوفير وشهادات الإدخار

الثلاثاء 08/أغسطس/2023 - 03:30 م

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني – مصر، إطلاق حملة تسويقية جديدة لحسابات الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة للعملاء الحاليين والجدد، حيث تتيح كاش باك بنسبة 1٪ بحد أقصى 20 ألف جنيه مصري على زيادة أرصدة الحسابات بجميع أنواعها (الجاري، الجاري ذو عائد تصاعدي، حساب التوفير التصاعدي) بحد أدنى 100 ألف جنيه مصري خلال مدة الحملة.

كما يمكن لعملاء الخدمات المصرفية المميزة الجدد الاستفادة من الحملة والحصول على كاش باك فوري يصل إلى 40 ألف جنيه مصري على شهادات الإدخار بالجنيه المصري بآجال 3 أو 4 سنوات؛ يتم تقسيمهم على 3 شرائح كالتالي:

1. 10,000 كاش باك على شهادات بقيمة من 1,000,000 الي 3,000,000.

2. 25,000 كاش باك على شهادات بقيمة من 3,000,000 الى 5,000,000.

3. 40,000 كاش باك على شهادات بقيمة 5,000,000 و اكثر.

وفي هذا الصدد، أكد أمجد دومة القائم بأعمال رئيس قطاع التجزئة المصرفية لـبنك الإمارات دبي الوطني – مصر قائلا: " يحرص بنك الإمارات دبي الوطني – مصر على تقديم حملات تسويقية جديدة لتلبية احتياجات عملائه الحاليين والجدد من خلال عروض الكاش باك، وهو ما يتفق مع توجهات السوق ويقدم للعملاء مزايا أكثر في ظل التنافسية في معدلات الفائدة بالسوق."