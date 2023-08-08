استقرار عوامل تسعير الذهب محليا وعيار 21 يسجل 2155 جنيها

تستمر أسعار الذهب في السوق المحلي في التداول في نطاقات ضيقة دون تغيرات كبيرة، وذلك على الرغم من تحركات عديدة في أسعار الذهب العالمي، يأتي هذا في ظل استقرار عوامل التسعير في السوق المحلي خلال هذه الفترة ولكن يبقى ترقب الأسواق مستمرا.

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً اليوم الثلاثاء 2155 جنيها للجرام، بينما سجل سعر الجنيه الذهب اليوم 17240 جنيها.

واستقرار عوامل تسعير الذهب في السوق المحلي عملت على الحد من التقلبات الحادة في السوق العالمي ، ودفعت الذهب إلى التحرك بشكل عرضي داخل نطاقات محددة، وفق جولد بيليون.

وأكد تقرير جولد بيليون، اليوم، أن الفترة الأخيرة شهد تراجع في الطلب على الدولار في السوق الموازية الأمر الذي أداء إلى استقرار وثبات سعر صرف الدولار في السوق الموازية الذي يستخدم في تسعير الذهب المحلي، يأتي هذا منذ تصريح الرئيس المصري أن سعر الصرف يعد أمن قومي ليزيد هذا من التوقعات بثبات سعر الصرف الرسمي لفترة أطول من الوقت والذي يبلغ حالياً في البنوك 30.95 جنيه لكل دولار.

من جهة أخرى نجد أن الطلب على الذهب قد شهد تراجع خلال الفترة الأخيرة خاصة مع ضعف السيولة النقدية لدى المشاركين في الأسواق منذ استحقاق شهادات الـ 18%، وهو الأمر الذي أدى إلى استقرار الأسعار بشكل كبير.

أيضاً مبادرة واردات الذهب بدون رسوم جمركية باستثناء ضريبة القيمة المضافة على المصنعية ساهمت في تحقيق استقرار في السوق بشكل كبير، وفقاً لوزارة التموين وصل إجمالي الذهب الوارد إلى مصر من خلال المبادرة إلى 600 كليو جرام.

وفقا للتحليل الفنى الصادر عن ، جولد بيليون ، فإن تزايد المعروض المحلي من الذهب عمل على تهدئة الأسواق وتراجع السعر وتحقيق توازن بين العرض والطلب.

وبحسب تقرير جولد بيليون فقد ساعدت هذه العوامل على تجاهل أسعار الذهب للتغيرات في السوق العالمية واستقرار سعر الذهب المحلي، بينما يبقى الترقب مسيطر على الأسواق خاصة مع عودة التوقعات بإمكانية حدوث تخفيض في سعر صرف الجنيه مقابل الدولار طبقا لطلبات صندوق النقد الدولي.