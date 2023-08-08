بايدن: وضع حد لتعدين اليورانيوم في منطقة شاسعة حول "جراند كانيين"

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، أنه سيضع حدًا لتعدين اليورانيوم في منطقة شاسعة حول "جراند كانيين"، خلال رحلته إلى غرب الولايات المتحدة، التي تهدف إلى إقناع الأمريكيين بمنافع سياسته المناخية، حسبما ذكرت "القاهرة الإخبارية".

وقال علي زيدي، مستشار بايدن للمناخ، إن هذه المنطقة التي ستحصل على صفة "معلم وطني" ستغطي مساحة تزيد على 400 ألف هكتار، بحسب وكالات.

وأضاف أن هذا الوضع سيحظر إطلاق مشروعات جديدة لتعدين اليورانيوم في الموقع، من دون التأثير على حقوق الاستغلال الموجودة.

ويعد إنشاء هذه المنطقة المحمية الجديدة تقديرًا لتاريخ هذه القبائل الغني وحماية "نظام بيئي مهم جدًا" حول نهر كولورادو.