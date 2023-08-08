حملات نظافة ولقاءات جماهيرية وزراعة أشجار بكفر الشيخ

شهدت مدن ومراكز محافظة كفر الشيخ، عددا من الحملات منها حملات نظافة، وزراعة الأشجار، وافتتاح حضان خيري، ولقاء جماهيري، وحملة لمصادرة أطقم الصوت والسماعات، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

تابع اللواء علاء محمد يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق، أعمال النظافة اليومية، وتقليم وتهذيب الأشجار بالحدائق العامة والميادين، ومداخل المدينة، و قص النجيل ورى الزراعات، وقص وتقليم الأشجار، إضافة لزراعة الأحواض الزراعية بالمدينة بزراعات جديدة، ورفع جميع المخلفات والقمامة بجميع شوارع المدينة الرئيسية والفرعية، فى إطار جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتكثيف الحملات على المرافق وتحسين الخدمات للمواطنين، والتواصل معهم ميدانياً.

وتابع اللواء عمرو الفداوى، رئيس مركز ومدينة بلطيم، حملة النظافة، وجمع القمامة، فى أحياء وشوارع ،وميادين المدينة، بما يساهم ،فى تحسين مستوى، النظافة وتحقيق رضا المواطنين، فضلاً عن رفع المخلفات، ونقل الحاويات إلى المقلب الوسيط ومنها إلى المقلب الرئيس، والتخلص منها بشكل صحى وآمن.

وتابع عام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول أعمال النظافة اليومية بشوارع المدينة وكنس الشوارع الرئيسية والفرعية والمنتزهات والميادين، وتفريغ صناديق القمامة والنظافة حولها ورفع المتولد اليومي وتراكمات القمامة بأماكن تجميعها وتحميلها إلى المقالب العمومية.

وتمكنت حملة مجلس مدينة بيلا، من مصادرة عدد من أطقم الصوت والسماعات المزعجة لمحاربة التلوث السمعي، بنطاق مدينة بيلا، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وتكليفات جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، مؤكداً على إستمرار مثل هذه الحملات على مركبات التوك توك بنطاق مركز ومدينة بيلا لمصادرة أطقم الصوت والسماعات الكبيرة، لما تقوم به من ضوضاء وتلوث سمعى يسبب ضرر على المواطنين، حتى يتم الالتزام الكامل بعدم إزعاج المواطنين.

وافتتح المهندس حسن موافي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، الحضّان الخيري للأطفال الرضع، بقرية الحمراوي، والذي تم إنشاؤه بالجهود الذاتية، بتكلفة قدرها 5 ملايين جنيه، نيابة عن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

ووجه رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ الشكر والتقدير لأهالي قرية الحمراوي، لما قدموه من أعمال الخير للأطفال الرضع في توفير ذلك الحضان الخيري لغير القادرين، حيث أبلغ أهالي القرية تحيات وشكر محافظ كفر الشيخ على هذا العمل الخيري الجليل، والحضان الخيري سيقدم الخدمات الصحية المجانية للأطفال الرضع بقرية الحمراوي، والقرى التابعة، في خدمة صحية مجانية بالجهود الذاتية، تحت إشراف وزارة الصحة.

كما شهد مجلس مدينة كفر الشيخ اللقاء الجماهيري، لحل مشكلات المواطنين بحضور القيادات التنفيذية والشعبية وعدد من الأهالي، وتم الاستجابة وحل المشكلات التي طرحها المواطنون.

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