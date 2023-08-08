بالفيديو.. طلعت عبد القوي: القضية السكانية أهم موضوعات المحور المجتمعي بالحوار الوطني

قال الدكتور طلعت عبد القوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن الحوار شهد وجود جلستين اليوم إحداهما خاصة بالتعليم والأخرى خاصة بالقضية السكانية، والتي تعتبر من أهم الموضوعات في المحور المجتمعي بمفهومها لأننا نعاني معاناة شديدة في ارتفاع معدل النمو السكاني وانخفاض في خصائص السكان، وسوء توزيع السكان.

وأضاف "عبد القوي" في مداخلة هاتفية لبرنامج "الأخبار" على فضائية "دي إم سي" اليوم الثلاثاء، أن هناك حرصا من الجميع في التعامل مع القضية السكانية وأن يكون هناك مخرجات من الحوار الوطني للتعامل مع القضية السكانية بصفة عامة وارتفاع معدل النمو السكاني بصفة خاصة، موضحًا أن معدل المواليد به زيادة كبيرة، قائلًا: "عندنا كل 15 ثانية مولود بواقع 4 مواليد في الدقيقة وكل ساعة 240 مولودا، وفي اليوم 5690 مولودا، وفي العام ندخل في 2 مليون و100 ألف مولود والوفيات من 500 لـ 600 ألف ما يعني أن هناك زيادة طبيعية بواقع مليون ونصف مليون شخص".

وتابع، أن معدل الخصوبة بدأ ينخفض قليلًا ومعدلات تنظيم الأسرة بدأت ترتفع إلى حد كبير، ولا بد من وجود تحديات كبيرة لمواجهة مشكلة القضية السكانية، موضحًا أن الحوار الوطني يهدف للخروج بمقترحات ومشروعات قوانين وسياسات ولدينا استراتيجية وطنية للسكان والتنمية يتم إعدادها الآن وسيتم عرضها على المؤتمر الدولي الذي تستضيفه مصر برعاية الرئيس السيسي في الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر.