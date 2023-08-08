أمين عمر حكما لديربي الهلال والشباب في نصف نهائي البطولة العربية

عيّنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الملك سلمان للأندية "البطولة العربية"، الحكم المصري أمين عمر لإدارة ديربي الهلال والشباب في الدور نصف النهائي من المسابق والمقرر إقامته غدًا الأربعاء، على استاد مدينة الملك فهد الرياضية.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية، فقد تم إسناد ديربي الهلال والشباب إلي الحكم المصري أمين عمر، فيما سيتولي الحكم الإماراتي عادل النقبي إدارة مباراة النصر السعودي والشرطة العراقي.

مباريات نصف نهائي البطولة العربية

ومن المقرر أن تقام مواجهات الدور نصف النهائي من البطولة العربية غدًا الأربعاء، حيث يلعب الهلال مع الشباب التاسعة مساءً، فيما يلتقي النصر مع الشرطة العراقي السادسة مساء، فيما ستُختتم منافسات منافسات البطولة العربية 2023 يوم السبت المقبل، بين الفائز من المباراتين.

ونجح نادي الهلال في الفوز على اتحاد جدة بنتيجة 3-1 والتأهل الى نصف نهائي البطولة العربية ليضرب موعداً مع نادي الشباب في المباراة المرتقبة.

بينما تأهل الشباب الى نصف نهائي البطولة العربية بعد الفوز على الوحدة الإماراتي بركلات الجزاء بنتيجة 5-4 بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي بين الفريقين.

يدخل الفريقين المباراة بحثاً عن الفوز والتأهل للمباراة النهائية من البطولة العربية خاصة وأن الفائز سيعزز حظوظه في أن يكون أول نادي سعودي يتوج بلقب البطولة العربية للأندية.