جولد بيليون: تراجع توقعات الركود الأمريكي تؤثر على مستقبل أسعار الذهب

شهد الدولار الأمريكي ارتفاع خلال تداولات اليوم ليستقر منذ بداية الأسبوع في محاولة لتثبيت أقدامه قبل بيانات التضخم وبعد سلسلة الارتفاعات التي سجلها خلال الثلاث أسابيع الماضي، حيث ارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداؤه مقابل سلة من 6 عملات رئيسية اليوم بنسبة 0.2%.

تراجع توقعات الركود الأمريكي تؤثر على مستقبل أسعار الذهب

تزايدت التوقعات أن الاقتصاد الأمريكي قد لا يختبر ركود اقتصادي خلال عام 2023 كما كان متوقع من قبل، وذلك بعد البيانات القوية التي صدرت عن النمو وعن قطاع العمالة، وبالتالي زادت التوقعات أن الاقتصاد قد يشهد هبوط معتدل، أو تأخر الركود الاقتصادي لعام 2024، بحسب جولد بيليون.

البعض يرى أن رفع الفائدة الأمريكية بمقدار 525 نقطة أساس منذ مارس 2022 يجلب الركود الاقتصادي لا محالة، ولكن قد يتأخر بعض الشيء مع استمرار قطاع العمالة في دعم الاقتصاد ومعدلات إنفاق المستهلكين لفترة أطول من الوقت.

وفقا لتقرير جولد بيليون ، الصادر اليوم ، هذه التوقعات تؤثر على مستقبل أسعار الذهب على المدى المتوسط كون الركود الاقتصادي يعد أمر إيجابي بشكل كبير لأسعار الذهب التي تلعب دور الملاذ الآمن في أوقات الأزمات الاقتصادية والركود في النمو الاقتصادي.

ومع تراجع فرص ركود الاقتصاد الأمريكي هذا العام أصبحت توقعات الذهب حيادية أكثر خلال المتبقي من العام، خاصة أن الحافز المتبقي لدعم ارتفاع الذهب هو انهاء البنك الفيدرالي لدورة رفع أسعار الفائدة بشكل صريح، وهو الأمر الذي يعمل الفيدرالي الأمريكي على عدم إيصاله للأسواق بشكل واضح حتى الآن ويتمسك البنك باعتماده على البيانات الاقتصادية الأمر الذي يقلل من فرص ارتفاع الذهب.