محافظ الجيزة يعاين أعمال رفع كفاءة الطرق أسفل محور عمرو بن العاص

حرص اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، على معاينة مراحل العمل الجارية بطرق الخدمة الواقعة أسفل محور عمرو بن العاص نطاق أحياء الطالبية والهرم.

شملت جولة المحافظ متابعة اعمال تطوير ورصف وإنشاء ارصفة المشاة والتنسيق العام للطريق بمناطق بين شارعي المبك فيصل والهرم وبين شارعي الشيخ أحمد نصر ( المحولات) وترسا وبين شارعي ترسا والثلاثيني القديم وبمنطقة المطبعة فيصل .

كلف المحافظ رئيس حي الطالبية بالمتابعة مع شركه الكهرباء لسرعه الانتهاء من أعمال مد ١٠ كابلات جديدة بشارع المطبعة بين شارعي الملك فيصل والهرم، وذلك لكي يتسنى للشركات المنفذة استكمال أعمال التطوير اسفل محور عمرو بن العاص.

كما شدد المحافظ على الجهات المنفذة بضرورة سرعه رصف طريق الخدمة اسفل المحور لتسهيل الحركة المرورية والتيسير علي المواطنين نظراً لانتهاء العديد من الأعمال الإنشائية الخاصه بالمحور .

كما كلف المحافظ بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور لتحديد المواقع المثلي لإنشاء الدورانات بمسار الطرق بما لا يعيق الحركة المرورية.

كما شدد المحافظ على ضرورة مراعاة انشاء ساحات انتظار للسيارات بالمساحات الفارغة اسفل المحور ووفقا للتخطيط الهندسي للاستفادة من المسطحات لخدمه القاطنين بالمنطقة ولتلاشي الوقوف والانتظار الخاطئ بمجري الطريق لتسهيل الحركة.

رافق المحافظ خلال الجولة اللواء شاكر يونس السكرتير العام ومحمد نور السكرتير المساعد ومحمود حسين رئيس جهاز السرفيس وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة وعبد الناصر سعد الله رئيس فرع الجيزة لهيئة الابنية التعليمية وهويدا خالد مدير مديرية الإسكان و طه عبدالصادق رئيس حي الهرم وأشرف تامر رئيس حي الطالبية.