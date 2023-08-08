العربي بدر يرحل عن الأهلي مجانا ويقترب من طلائع الجيش

منح مسئولو النادي الأهلي، العربي بدر لاعب الفريق العائد من الإعارة استغناء رسميا وتم فسخ عقد اللاعب ليرحل عن القلعة الحمراء مجانًا.

ولم يُقيد النادي الأهلي اللاعب العربي بدر في القائمة الأولى للفريق التي تم تسجيلها باتحاد الكرة خلال الساعات القليلة الماضية، وبالتالي بات لاعبا حرا يحق له التوقيع لأي ناد دون الرجوع للقلعة الحمراء.

ويمتلك العربي بدر عدة عروض حاليا يفاضل بينها ولكن أقربها الاستمرار في نادي طلائع الجيش الذي لعب له معارا الموسم الماضي.

يذكر أن العربي بدر من مواليد 2001 وتدرج في قطاع الناشئين بالأهلي، وتم تصعيده للفريق الأول وخرج على سبيل الإعارة مرتين إحداهما للجونة والأخرى لطلائع الجيش.

يذكر أن الأهلي منح أكثر من لاعب في الفترة الأخيرة استغناء رسميا للرحيل بعد انتهاء إعارتهم وعدم رغبة السويسري مارسيل كولر في الاستعانة بخدماتهم.

