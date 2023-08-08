رئيس الجامعة اليابانية:‏ تطوير جميع المقررات بشراكة كاملة مع الجانب الياباني

أكد الدكتور عمرو عدلى، رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، أن جميع المقررات الدراسية بالجامعة اليابانية تم تطويرها بمشاركة كاملة مع الجانب الياباني.

وأضاف أن الجامعة تضم مجموعة من الأساتذة من أفضل العلماء في مصر ولديهم خبرات كبيرة فى الصناعة، موضحا أن تعاون الجامعة مع الصناعة يعود بالنفع على الطلبة، حيث يتم اشراكهم في تطبيق المواد لتحسين بعض أوجه المعدات أو المنتجات الصناعية

جاء ذلك خلال تقرير يرصد دور الجامعة المصرية اليابانية فى نقل التجربة التعليمية اليابانية لمصر فى برنامج ٩٠ دقيقة على قناة المحور.

و‏أوضح الدكتور سامح ندا، نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية والتعليم، أن في مرحلة الدراسات العليا هناك اتفاقية للجامعة المصرية اليابانية مع الإدارة العامة للبعثات، حيث تستقبل الجامعة كل عام 75 مبعوثا من الجامعات الحكومية معيدين ومدرسين مساعدين من خلال بعثة ممولة من الحكومة المصرية للحصول على الماجستير والدكتوراه ويسافر وا خلالها لمدة ٩ شهور إلى اليابان لإعداد جزء من رسائلهم ثم يعودوا للحصول على درجة الدكتوراه.

وتابعت الدكتورة منى جمال الدين عميد كلية مصادر الطاقة والكيمياء والبيئة والبتروكيماويات أن الكلية متفردة في بعض التخصصات موضحة انها تنفرد بتخصص هندسة الطاقة حيث لا يوجد فى جامعة أخرى مشير ة إلى توافر فرص عمل كبيرة للخريجين في سوق العمل محليا و دوليا.