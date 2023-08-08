بالصور.. أوائل الثانوية العامة يتسلمون المنح المقدمة من جامعتي الألمانية "GIU" و"GUC"

احتفلت كل من الجامعة الألمانية بالقاهرة والألمانية الدولية بالعاصمة الإدارية الجديدة بالطلاب أوائل الثانوية العامة على مستوى الجمهورية، وتم تسليمهم وثيقة المنحة الدراسية الكاملة المخصصة لهم من كل جامعة على حدة للدراسة بكلياتهم المختلفة بالعام الأكاديمي 2023-2024 .

وأكد الدكتور أشرف منصور رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة ورئيس مجلس الأمناء المشارك للجامعة الألمانية الدولية في كلمته التي ألقاها خلال الاحتفالية التي أقيمت في حضور أولياء أمور الطلاب والعديد من القيادات الإعلامية، أن الجامعتين قدمتا على مدار الأعوام الماضية أكثر من 700 منحة دراسية، بهدف إتاحة التعليم العالى الألماني لكافة النابغين والمتفوقين لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص في كافة ربوع مصر بغض النظر عن القدرة المالية، مشيرًا إلى أن المنحة المقدمة من الجامعتين تم إدراجهما منذ افتتاح أبواب قبول الالتحاق بهما بغرض تبنى النابهين ودعمهم وصقل قدراتهم ليصبحوا فى نهاية المطاف مشروع لخريج مبتكر تطبيقى تنفيذى مستوعب قادر على مواكبة تنافسية سباق أحدث التكنولوجيات العالمية التى لا تتوقف ولا تتمهل ويلهث وراء استباق الفوز بتقنياتها - نابغ اليوم -عالم الغد - الذى يسعى دوما أن يكون له دور مهم محوري في تطوير منظومة دعم وتعزيز التنمية المستدامة لمصر.

ونوه منصور إلى أن المنحة المقدمة منحة كاملة طوال فترة الدراسة بهما (4 سنوات) حسب الكلية المختارة، وتشمل مصروفات اختبار القبول والدراسة وتأمين المعامل والتنقل، وتوفر للطلاب المغتربين السكن ومصروف شهري للإعاشة، مؤكداً أن شروط القبول المطبقة بالجامعتين تتبع نفس شروط القبول في ألمانيا ويتم تطبيقها على كافة الطلاب الملتحقين للدراسة بهما.

و لفت الدكتور منصور ، أن جامعتي GIU و GUC يعدان من أهم الركائز فى تعزيز العلاقات المصرية الألمانية وجسر راسخ لنقل وتوطين أحدث التقنيات بمصر ، فهما يقدما التعليم العالي الالماني في مصر ويتيحا للطلاب فرص السفر إلى المانيا بجانب حصولهما على شهادات تخرج معتمدة من وزاراتى التعليم العالى والبحث العلمي بمصر والمانيا، ما يمهد لفتح أبواب أسواق العمل المحلية والدولية على مصرعيها لإستقبالهم، فالجامعتين معا يمثلان نسبة 55 % من أجمالي الشهادات الألمانية الممنوحة لخريجيها خارج حدود ألمانيا وعلى مستوى العالم، ويطبقان فى برامجهما الدراسية معايير جودة التعليم العالمية المطبقة فى دولة المانيا الإتحادية.

وأضاف بأن الجامعتين لا تتنافسان بل تتكاملان معا ، بهما تخصصات علمية نادرة و فريدة تبني الأوطان و يحتاجها سوق العمل المصري و العالمي ، مثل برنامج الهندسة الصيدلية الذى تنفرد بتدريسه الالمانية الدولية ، وكلية الحقوق والدراسات القانونية بالجامعة الالمانية بالقاهرة الذى خصص لها مجلس استشاري يضم قامات حقوقية وقانونية مصرية المانية .

وأشار الدكتور منصور إلى إيمانه بضرورة الارتقاء بمجمل الجوانب العلمية والعملية التى تدعم مشاريع الدولة وتسهم في تنمية كل ربوع مصر ،لذا فقد تبنت القيادة السياسية مشروع الهوية البصرية للجامعة لتنفيذه بكل المحافظات بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ، وبأن هذا النجاح الذى قادته الجامعة أثمر عن رغبة القيادة السياسية في الإستزادة من فرص التعليم الألمانى بمصر وجاء بتوقيع بروتوكول جديد لإنشاء جامعة المانية جديدة 2018 على أرض العاصمة الإدارية داخل الجمهورية الجديدة.

ومن جانبه، أشاد الدكتور ياسر حجازي رئيس الجامعة الألمانية بالقاهرة ، بهذه الكوكبة المتمیزة من هؤلاء الطلاب وقال مصر ولادة بأبنائها ، وبأن تفوقهم خير شاهد على إمتلاكهم لمقومات النجاح و التميز ، ولفت إلى ان برامج الجامعة متطورة التي تُدرس باللغة الإنجليزية تضاهى مثيلاتها عالمياً تسهم فى مسيرة التفوق وتتيح لهم إكتشاف وإبراز قدراتهم و طاقاتهم و توجيها بشكل صحيح لخدمة المجتمع ، وأضاف بأن المنظومة التعليمية بالجامعة ترتكز على وحدة التعليم والتعلم والبحث العلمى فى مرحلة ما قبل التخرج الذى تطلقه دولة المانيا فى برامجها.

وفي السياق ذاته، أكد الكاتب الصحفي أياد ابو الحجاج رئيس مجلس إدارة دار التحرير للطبع و النشر ، أن الجامعة الألمانية اصبحت جامعة رائدة متجددة تسهم في التغير الايجابي في حياة الشباب المصري حتى يسهم بدوره في الارتقاء بمجتمعه سواء في مصر او في العالم ، مشيراً ان الجامعة نجحت في ارساء مبادئها ال8 على مدار 21 عاماً وهي الاستقلالية و الاتاحة وعدم التمييز والحيادية والشفافية و المساواه والتعددية والتسامح والقبول ومناهج ألمانية بمعايير أوربية و الجمع بين النظرية والتطبيق العلمي والتأثير العالمي في مجال البحث العلمي، متمنياً أن يكون في مصر أكثر من نموذج من الدكتور اشرف منصور و ليس فقط في الجامعات، هذا النموذج الذي يجمع بين البحث العلمي الجاد و الإدارة الذكية و التكامل مع مجتمع الصناعة.

كما شاركت الجامعة فى إحتفالية التكريم الكاتب الصحفي عماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق و عضو مجلس الشيوخ ، وقال بأنه سعيد بحضور هذا التقليد السنوى ويحرص على المشاركة فى استقبال أوائل الطلاب فهم الامل الحقيقي لمصر لمجابهة التحديات التي تواجهها ، مؤكدا على ان الجامعة الالمانية بالقاهرة هي نموذج جدير بالدراسة ، وان الدكتور اشرف منصور تمكن من تأسيس منظومة متكاملة و نموذج دولي حقق نجاح كبير خلال فترة زمنية وجيزة ، حيث تحظى الجامعة بسمعة جيدة وتقدم تعليم متميز و خريجين أكفاء ، مدللاً على ذلك بأنه خلال زياراته المتعددة إلى المانيا قابل العديد من خريجي الجامعة الذين يعملون بكبرى الشركات و المؤسسات الألمانية و العالمية.

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