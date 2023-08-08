فرنسا تدين بشدة الضربات الروسية الجديدة على شرق أوكرانيا

أدانت فرنسا، بشدة، الضربات الصاروخية الروسية التي استهدفت مدينتي "بوكروفسك" و"كوبيانسك" شرقي أوكرانيا.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية - في بيان اليوم - إن الصواريخ الروسية استهدفت مبنى سكنيا في بوكروفسك؛ ما أسفر عن مقتل سبعة أشخاص على الأقل وإصابة حوالي 60 آخرين،

وكذلك مدينة كوبيانسك ومحيطها؛ ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة عدد من المواطنين.

وأوضحت أن هذه الهجمات الجديدة على المناطق السكنية، تظهر - مجددًا - تجاهل روسيا الكامل لحماية المدنيين وعدم احترامها للقانون الإنساني الدولي الذي تنتهكه بشكل صارخ ومتكرر.

وأكدت الخارجية أن فرنسا ستواصل التزامها بتعزيز دعمها العسكري لأوكرانيا، لا سيما من خلال دعم قدراتها الدفاعية وبالتنسيق الوثيق مع شركائها.

كما ستواصل دعم المحاكم الأوكرانية والدولية؛ من أجل مكافحة الإفلات من العقاب على هذه الجرائم التي ارتكبتها روسيا في أوكرانيا.