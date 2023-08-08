الصومال وأمريكا تبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية

بحث رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري، اليوم، مع القائم بأعمال السفير الأمريكي لدى الصومال نائب السفير شين ديكسون، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، والمرحلة الثانية من عمليات تحرير البلاد من الإرهابيين.

وأكد رئيس الوزراء - خلال اللقاء اليوم، وفقا لوكالة الأنباء الصومالية "صونا" - التزام "حكومة المصلحة الوطنية" بالجهود الرامية إلى القضاء على فلول مليشيات الخوارج خلال فترة وجيزة، معربًا عن شكره وتقديره للحكومة الأمريكية على دعمها المتواصل للصومال.

من جانبه، أشاد ديكسون، بجهود الحكومة الفيدرالية للقضاء على مليشيات الخوارج، والخطط المتعلقة بالبرامج ذات الأولوية للحكومة.