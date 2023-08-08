انطلاق حملة "بلدى أمانة" ضمن فعاليات الحملة الممتدة لطرق الأبواب

وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بإستمرار توفير الدعم اللازم ومواصلة التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية لإنجاح فعاليات المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية والذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى من أجل دعم محاور التمكين الإقتصادى والإجتماعى والثقافى والتعليمى للسيدات ولمختلف أفراد الأسرة داخل جميع القرى والنجوع المستهدفة للمبادرة الرئاسية (حياة كريمة) .. صرحت بذلك الدكتورة هدى مصطفى مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان.

وأكدت أنه تحت رعاية محافظ أسوان تم إطلاق حملة "بلدى أمانة" ضمن فعاليات الحملة الممتدة لطرق الأبواب لتقديم خدمات التوعية المجتمعية لجميع الأهالى بمختلف القرى والنجوع، مشيرة إلى أن الحملة استهدفت فى أول يومين تنفيذ 4080 زيارة منزلية لتوعية عدد 25253 من السيدات والرجال والأطفال بعدد 29 من قرى مراكز أسوان وكوم أمبو ونصر النوبة وإدفو .

كما أوضحت الدكتورة هدى مصطفى بأن فعاليات حملة " بلدى أمانة " تستمر على مدار شهرين بهدف تعزيز النظرة الإيجابية للمستقبل، ورفع الوعى بالتحديات المجتمعية الحالية ، بالإضافة إلى نشر أساليب مواجهة الشائعات والتصدى لها ، فضلاً عن توضيح دور دور المشروعات القومية الكبري فى تحقيق التنمية المنشودة لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنات والمواطنين .

لافتة إلى أن فعاليات الحملة تشهد مشاركة متميزة لرائدات المجلس وميسرات مجموعات الإدخار والاقراض الرقمى ومجموعة من الشباب المتطوعين، وميسرات مبادرة دوى لتمكين الفتيات ، علاوة على مجموعة متميزة من القيادات الدينية وعلماء ورجال الدين المشاركين بجلسات الدوار والواعظات والراهبات عضوات مبادرة سفيرات المحبة والسلام.

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