تعليم دمياط يعلن أسماء اوائل الشعب في الثانوية العامة تمهيدا لتكريمهم

اعلن المهندس "علي عبدالرؤوف" وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة دمياط وعبد العليم جمعة وكيل المديرية والعاملون بمديرية التربية والتعليم بدميـاط، الطلاب أوائل شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي ٢٠٢٣ بقسميها العلمي شعبتي العلوم والرياضيات والشعبة الأدبية.

كما استقبل المهندس "علي عبدالرؤوف" وكيل وزارة التربية والتعليم بدميـاط، ، طالبين من أبناء المحافظة حققوا المراكز الأولى في نتائج الثانوية العامة على مستوى الجمهورية، وذلك بحضور عبد العليم جمعة وكيل المديرية.

وكرم "وكيل الوزارة" الطالب باسل محمد بكر شعيب لحصوله علي المركز الأول على مستوى الجمهورية في الثانوية العامة علمي رياضة بمجموع 407

والطالب حسن شفيق حسن شفيق الحادق لحصوله على المركز الرابع مكرر على مستوى الجمهورية في الثانوية العامة علمي علوم بمجموع 401

وأشار وكيل "تعليم دميـاط"، إلى أنه سوف يتم تكريم الطلاب بمحافظة دمياط من الدكتورة "منال عوض" محافظ دمياط، في احتفالية كبيرة لتكريم أوائل الشهادات العامة من أبناء المحافظة، لافتًا إلى تكريم الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم للطلاب بمقر وزارة التربية والتعليم بالعاصمة الإدارية.

اكد المهندس "على عبد الرؤوف" وكيل وزارة التربية والتعليم بدميـاط، انه تتويجًا للجهود التي تقوم بها الدكتورة "منال عوض" محافظ دمياط، للارتقاء بالعملية التعليمية بالمحافظة،أصدر مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التربوى قرار برقم 227 بتاريخ 26/7/2023 باعتماد 36 مؤسسة تعليمية بمحافظة دمياط.

منها 23 مؤسسة من المؤسسات التي تمت زيارتها للاعتماد من خطة 2022/2023 ، و13 مؤسسه من خطة 2021/2022 )

ويهنئ "وكيل الوزارة" جميع القيادات التعليمية بديوان المديرية والإدارات التعليمية والمدارس وهيئات التدريس الحاصلة علي الاعتماد، متمنيًا لهم دوام التوفيق والسداد.

وكانت المؤسسات التي حصلت على شهادة الاعتماد والجوده في إدارة دمياط عدد 2 مؤسسة هي روضتى عوض الصياد و التجريبية المطورة،وفي إدارة الروضة عدد 4 مؤسسة هي روضتي بنى الغوابين ب والشهيد ابو الفضل ومدرستى بنى الغوابين ب واحمد شلبى عبد الباقي الابتدائية.

