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الثلاثاء 08 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

جولة تفقدية لمدير إدارة أسوان التعليمية لمتابعة انضباط المدارس

جانب من الجولة التفقدية
جانب من الجولة التفقدية
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قامت غنية محمد علي مدير ادارة اسوان التعليمية بجولة تفقدية  لمدارس (السدر الاعدادية، البسيون الابتدائية، مجمع الصداقة الجديدة).

وجاء ذلك بحضور محمد أبو المكارم مدير الشئون القانونية بالادارة ونشأت فهمى الموجه الأول المالى والادارى  وذلك لمتابعة  الانضباط الادارى، فى إطار توجيهات عبد الكريم لطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان.

وفى خلال جولتها، اليوم تابعت دفاتر الحضور والانصراف ودفاتر التحركات وعمل توقيع مفاجئ للجميع، وشددت مدير  الادارة  على ضرورة  الانضباط الادارى وتم تحويل بعض من معلمى ومعلمات مدرسة السدر  الاعدادية الشئون القانونية.

وفى نهاية الجولة، قدمت الشكر لإدارات المدارس  على جهدهم المبذول في تحقيق الانضباط الإداري بالمدارس.

إدارة أسوان التعليمية جولة تفقدية مدير إدارة أسوان التعليمية وزارة التربية والتعليم