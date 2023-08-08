«القاهرة الإخبارية»: المجلس الانتقالي في النيجر ينشر تعزيزات عسكرية بالعاصمة

أفادت فضائية القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل عنها، بأنّ المجلس الانتقالي في النيجر، نشر تعزيزات عسكرية في العاصمة نيامي تحسبا لأي تدخل محتمل.

وأضافت الفضائية، أنّ قافلة من 40 شاحنة تحمل مسلحين تابعين للمجلس الانتقالي بالنيجر دخلت نيامي.

ونقلا عن وسائل إعلام فرنسية، تخطط مجموعة «إيكواس» لحشد 25 ألف جندي للتدخل المحتمل في النيجر.

وفي وقت سابق، أجرت مسؤولة أمريكية كبيرة محادثات وجها لوجه مع القادة العسكريين في النيجر في أعقاب انقلاب الشهر الماضي.

وقالت نائبة وزير الخارجية بالوكالة فيكتوريا نولاند إن المحادثات كانت "صريحة للغاية وفي بعض الأحيان صعبة للغاية".

وبينما قالت واشنطن إنه لا يزال من الممكن إنهاء الانقلاب دبلوماسيا وإعادة الرئيس محمد بازوم إلى منصبه، لكنها علقت المساعدات المالية في الوقت الحالي.