الزمالك ينجح في قيد كل لاعبيه بالقائمة الأولى للموسم الجديد

نجح الزمالك في قيد جميع لاعبيه، في القائمة الأولى للموسم الجديد، قبل غلق باب القيد عصر اليوم في تمام الساعة الثالثة، وذلك بعد تسوية مديونياته مع اتحاد الكرة.

وضمت القائمة الأولى اللاعبين الممتدة عقودهم مع الفريق الأبيض بجانب اللاعبين العائدين من الإعارة.

وكان الجهاز الفنى قرر منح اللاعبين راحة سلبية لمدة 20 يومًا عقب مشاركة الأبيض في البطولة العربية، وقرر المدير الفنى عودة الفريق للتدريبات يوم 25 أغسطس الجارى استعدادًا للموسم الجديد.

وودع الزمالك البطولة العربية، من دور المجموعات، برصيد 4 نقاط، بعد الفوز في المباراة الافتتاحية برباعية دون رد أمام الاتحاد المنستيري التونسي، والخسارة بهدف أمام الشباب السعودي، والتعادل بهدف أمام النصر السعودي في ختام دو المجموعات.