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الثلاثاء 08 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

تليفزيون البوابة

بعد حالة التدهور.. خبير يكشف مصير الاستثمار في الذهب

ذهب
ذهب
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شهد المعدن الأصفر حالة من الانهيار خلال الفترة الماضية، إذ خسر جرام الذهب ما يقرب من ٦٠٠ جنيه، الأمر الذي تسبب في حالة ارتباك شديدة لدى المواطنين الذين توجهوا إلى الاستثمار في الذهب.

وفي هذا الصدد، قال الدكتور وصفي أمين واصف مستشار بشعبة الذهب إن هناك أمورا تحكم سعر الذهب في مصر، وهي العرض والطلب وسعر الذهب في البورصات العالمية، وأيضا سعر الدولار بالسوق المحلي حسب البنك المركزي.

وأضاف وصفي أن السبائك الذهبية تسببت في ارتفاع الأسعار، ولكن قرار الحكومة المصرية بشأن الذهب القادم من الخارج جاء إجمالا وليس تفصيلا وبالتالي هناك أمور ليست واضحة ولم نعرف كيف تتعامل الحكومة مع كل المواطنين القادمين من الخارج، مشيرا إلى أن المواطن الذي قام بشراء ذهب خلال الفترة الماضية لا بد من أن ينتظر لأنه متوقع زيادة خلال الفترة المقبلة

ذهب ارتفاع الأسعار الاستثمار في الذهب الذهب في البورصات العالمية