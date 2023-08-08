محافظ القليوبية يتفقد مشروع ممشى النيل

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة ميدانية تابع فيها ما استجد من أعمال في مشروع إنشاء ممشى أهل مصر بكورنيش النيل، والذي يبلغ طوله 1850م ومشروع تطوير المرحلة الثانية من شارع فريد ندا والحدائق التابعة له، بالإضافة إلى تفقد الحدائق التي أنشأتها المحافظة على الطريق الزراعي عند مدخل بنها الجنوبي ومنطقة طابا.

بدأ الهجان الجولة بتفقد أعمال المرحلة (ج) بداية من أمام مجلس مدينة بنها انتهاءً بنادي الشرطة بطول 450م بتكلفة إجمالية 30 مليون جنيه، ويشرف على الأعمال الجهاز التنفيذي لإحياء القاهرة الإسلامية والفاطمية، حيث يتم أعمال صب الحوائط الخرسانية لحوائط ممشى أهل مصر بكورنيش النيل بمدينة بنها بمنطقة معدية بطا، موجها بدفع الأعمال للانتهاء من هذا القطاع والبدء في أعمال صب الأرضيات وبلاط الانترلوك والتشجير.

كما تفقد قطاع (ب) والذي يبلغ طوله مع المرحلة (أ) 850م بتكلفة بلغت 17 مليون جنيه، والذي تم الانتهاء منهما حيث تم زراعة 35 شجرة أكاسيا وإنشاء مقاعد للمواطنين وجار تجليد أحواض الأشجار بالرخام وتشغيل شبكة الري.

كما وجه بسرعة البدء في تجهيز المرحلة (د) والتي تمتد من نادي الشرطة حتى محطة المياه بطول 550 م ، وإزالة أي معوقات والتنسيق مع جهاز القاهرة الفاطمية بالبدء في اتخاذ الإجراءات والرسومات الهندسية اللازمة حتى يتم البدء فورا في أعمال التنفيذ للانتهاء من المشروع بالكامل موجها باستغلال أقصى ما يمكن من مساحات لإقامة مشروعات عربات طعام ومشروبات للشباب للمساهمة في خلق فرص عمل للشباب وإيجاد موارد للمحافظة.

واستكمل الهجان الجولة بتفقد ما تم إنجازه في الفترة الماضية من أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع فريد ندا المرحلة الثانية لدفع الأعمال للانتهاء من تطوير المرحلة بالكامل في المُدة الزمنية المُقررة، وتفقد أيضا أعمال تطوير مدخل بنها القبلي حيث يتم تطوير الحديقة الموجودة بالمدخل لتحويلها إلى مسطحات خضراء بشكل جمالي وحضاري ذات طابع مميز، بالإضافة إلى إنشاء نافورة وشعار للمحافظة لتكون واجهة لكل المارين بالطريق الزراعي .

كما تفقد خلال جولة الحديقة المقامة بالجزيرة الوسطى بمدخل بنها الأول وأيضا بمدخل بنها القبلي عند مساكن طابا والتي تم إنشاؤها العام الماضي بتكلفة مليون جنيه من الخطة الاستثمارية وتم زراعتها بالكامل بالزهور ونباتات الزينة المختلفة، و إقامة برجولات خشبية لتكون متنفسا للمواطنين بالإضافة إلى إقامة دورات مياه، حيث وجه بالحفاظ على الحديقة وإجراء الصيانة اللازمة لها وري الأشجار بانتظام .

يأتي ذلك في إطار حرص المحافظة على تجميل مداخل العاصمة بنها، بما يتماشى مع أعمال التطوير الجارية حيث وجه المحافظ بسرعة التنفيذ والانتهاء منها في أقرب وقت ممكن.

كما تفقد المحافظ مدخل بنها القبلي(طريق طابا) والذي تم تطويره ورصفه بالكامل بطول 3.5 كيلو بتكلفة 30 مليون جنيه، و أصبح مدخلا حضاريا يليق بمدينة بنها، حيث تم تجميله وزراعته بالأشجار والنخيل وتركيب أعمدة إنارة وتزويدها بكشافات الليد .

كما تفقد أيضا حديقة المنطقة الاستثمارية والتي قامت المحافظة بإنشائها لتكون متنفسا للمواطنين وواجهة حضارية للمنطقة الاستثمارية موجها أيضا بالإهتمام بها وانتظام ري الأشجار .

جولة المحافظ

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