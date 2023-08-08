ضبط 59 محل مبيدات دون ترخيص و168 عبوة مخصبات غير مسجلة بالبحيرة

وجهت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظة البحيرة، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومحلات الاتجار في المبيدات والأسمدة، وملاحقة مخالفات تداول المبيدات المغشوشة ومجهولة المصدر، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

ونفذت مديرية الزراعة بالبحيرة برئاسة المهندس موفق محمود ساري من خلال قسمى الرقابة على المبيدات، والمخصبات وبالتنسيق مع مديرية التموين والإدارات الزراعية حملات مكثفة على المحلات بجناكليس أسفرت عن ضبط 2 محل يدارا بدون ترخيص و168 عبوة مبيدات ومخصبات غير مسجلة بوزارة الزراعة.

وبحملات مماثلة على 234 محلا للاتجار بالمبيدات والمخصبات الزراعية، وتم ضبط 59 محلا دون ترخيص، كما تم التنبيه على أصحاب المحلات الغير مرخصة بسرعة الانتهاء من إجراءات الترخيص.