بند في عقد شيكابالا مع الزمالك يصدم مرتضى منصور

وجه مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، المعزول بحكم قضائي، اتهامات عديدة لقائد الفريق الأول لكرة القدم محمود عبدالرازق شيكابالا، في إشارة منه إلى رغبته في عدم استمرار اللاعب ضمن صفوف الفريق خلال الموسم الجديد.

واتهم مرتضى منصور، قائد الزمالك، بتحريض اللاعبين على التمرد وعدم خوض التدريبات بسبب المستحقات المالية المتأخرة، فضلا عن التخلف عن حضور الاجتماع الذي عقده مع اللاعبين قبل السفر إلى السعودية للمشاركة في البطولة العربية.

ويرتبط شيكابالا، بعقد مع نادي الزمالك حتى موسم 2023- 2024، بعد تجديد تعاقده مع اللجنة السابقة لإدارة النادي برئاسة اللواء عماد عبدالعزيز.

ويشهد الموسم الأخير في عقد الفهد الأسمر، مع الزمالك، على وجد بند ينص على أن النادي يحق له إنهاء التعاقد مع اللاعب دون الالتزام بأي تعويض مالي وذلك بعد انتهاء موسم 2022 - 2023 من خلال إخطار الطرف الثاني (اللاعب) بإنهاء التعاقد عن طريق البريد خلال مدة 15 يومًا من آخر مباراة في الموسم بالنسبة للدوري العام وذلك فقط بعد انتهاء موسم 22-23.

وتنتهي المدة خلال 48 ساعة، بعد إسدال الستار على مسابقة الدوري بمباراة الأهلي والمصري يوم 26 يوليوالماضي، مما يعني انتهاء مهلة الزمالك بإخطار اللاعب يإنهاء التعاقد بحلول يوم الخميس الموافق 10 أغسطس.