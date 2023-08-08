الرئيس الإندونيسي: رابطة الآسيان تستهدف إيجاد منطقة سلمية ومستقرة ومزدهرة

قال الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، إن هدف رابطة جنوب شرق آسيا "آسيان"، التي تأسست قبل 56 عاما، هو جعل المنطقة سلمية ومستقرة ومزدهرة.

وأشار ويدودو - في حفل إحياء الذكرى السنوية الـ 56 للآسيان في الأمانة العامة لرابطة أمم جنوب شرق آسيا، اليوم - "اليوم، قبل 56 عاما، تم إنشاء الآسيان لجعل جنوب شرق آسيا منطقة سلمية ومستقرة ومزدهرة".

وأضاف - بحسب وكالة أنباء /أنتارا/ الإندونيسية - أن "الديناميكيات والتحديات العالمية الحالية ليس من السهل التغلب عليها جنبا إلى جنب مع الاقتصاد العالمي الذي لا يزال يتعافى بعد الوباء والمنافسة الأكثر حدة بين البلدان".

ومع ذلك، أعرب الرئيس الإندونيسي عن اعتقاده بأن الآسيان قادرة على مواجهة هذه التحديات العالمية طالما أنها لا تزال موحدة، لافتا إلى أن الآسيان تتميز بالكثير من التنوع الذي يكمل ويقوي كل منهما الآخر.