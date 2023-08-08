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الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

ننشر أسماء الأعضاء الجدد بالأتحاد العام للغرف التجارية

مصطفى المكاوي، عضو
مصطفى المكاوي، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية،
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قرر المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، تعيين 6 شخصيات في مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية حتى نهاية الدورة الانتخابية 2023 – 2027، من بينهم مصطفى المكاوي السكرتير العام المساعد للشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بكفر الشيخ.

ونشرت الجريدة الرسمية أسماء من تم تعيينهم في عضوية مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف، وهم الوزير الأسبق هاني محمد محمود، ومحمد عبد الفتاح المصري، ومحمد حلمي أبو عيطة، مصطفى حافظ حسن المكاوي (مصطفى المكاوي)، وعماد مصطفى زكريا، وائل طارق محمد محمد إسماعيل.

وأكد مصطفى المكاوي، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، أنه سيذل قصارى جهده لخدمة جموع التجار، والنهوض بالقطاعات التجارية المختلفة في كافة أنحاء الجمهورية؛ ودعم المستوردين والمصدرين المصريين.

وصرح مصطفى المكاوي، في وقت سابق، بأن مصر تتخذ خطوات جادة نحو تقليل الاعتماد على الدولار وتطبيع العلاقات الاقتصادية، وزيادة التعاون مع عدد من الدول من أبرزهم تركيا والهند وروسيا والصين.

وأشار إلى أن مصر تتطلع للتعاون مع مختلف دول العالم في العديد من المجالات أبرزها تبادل السلع الاستراتيجية، وسد حاجة مصر من الغذاء.

أحمد سمير وزير التجارة والصناعة اتحاد الغرفة التجارية شعبة المستوردين الجريدة الرسمية الدورة الانتخابية