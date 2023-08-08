الكشف على 3094 مواطنا مجانا بالوادي الجديد ضمن قوافل "حياة كريمة"

نفذت مديرية الشئون الصحية بمحافظة الوادي الجديد، عن الكشف الطبي على 3094 مواطنا في 8 قوافل طبية مجانية بقرى 4 مراكز إدارية بالمحافظة هي " الخارجة-باريس – بلاط- الداخلة"، ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" وذلك على مدار شهر يوليو المنقضي.

وأكد الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بالوادي الجديد، في تصريح له اليوم الثلاثاء، أن القوافل تضم كافة التخصصات الطبية من (نساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، والباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية)، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية)، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كافة الأدوية، مشيرًا إلى أنه جرى تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.

وأوضح محروس، أنه جرى تنظيم القوافل الطبية بشكل مجاني لخدمة 8 قرى بالمحافظة على مدى شهر يوليو المنقضي، حيث جرى تقديم الخدمات الطبية لقريتين بمركز الخارجة هي (صنعاء – الثورة)، لـ 2 قرية بمركز باريس هي (بغداد – الأربعين 2)، و وقريتين بمركز الداخلة هم " القصر – الموشية وقريتين بمركز بلاط هما " أولاد عبد الله – مرزوق".

وأشار محروس، إلى أن تنفيذ القوافل يأتي بناءً على توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، وتنفيذا لتكليفات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بضرورة التيسير على جميع المواطنين والحد من السفر للعلاج خارج المحافظة.