400 ألف جنيه حصيلة غرامات مالية على الشواطئ المخالفة بالإسكندرية

كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، المسئولين بتكثيف الحملات الرقابية على الشواطئ للتأكد من ضبط الأسعار وعدم استغلال المواطنين.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد عبد الرازق رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف أنه تم تنفيذ عده حملات رقابية منذ بداية موسم الصيف حتى الآن وقد أسفرت عن توقيع 400 ألف جنية غرامة.

وأضاف أن الحملات أسفرت عن تحرير مخالفات على ٢٤ شاطئ مخالف بالقطاع الشرقي، و١٧ شاطئ بالقطاع الغربي، وتنوعت المخالفات ما بين فرض اكراميات وعدم وجود منقذ على الشاطئ وعدم نظافة الشواطئ وإقامة حفلات بدون تصريح.

وأكدت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف أن الإدارة علي أتم الاستعداد لاستقبال شكاوى وإستفسارات المواطنين علي الأرقام التالية:

01270746490

01289252668

01119555946

01501297888

او عبر بريد الصفحة الرسمية

https://www.fb.com/Alexandria.tourism1 أو من خلال موقع الإدارة المركزية للسياحة و المصايف ww.catr.gov.eg .