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الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

عوامل تغير المناخ تتسبب في خروج قطار عن مساره في السويد

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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أصيب عدد من الأشخاص بجروح إثر خروج قطار عن مساره في شرق السويد، وذلك بعد انهيار جسر للسكك الحديد جراء هطول أمطار غزيرة وسط تحذيرات من مزيد من الفيضانات.

 وكان قد قالت الشرطة السويدية فى تصريحات صحفية لها، إن قطار الركاب الذي كان يقل نحو 120 شخصا كان متجها إلى مدينة سوندسفال حين انحرفت اثنتان من عرباته الأربع قرب مدينة هوديكسفال وفق فرانس برس، وأنه بعد وصول الشرطة وأجهزة الإنقاذ إلى الموقع تبين أن جسرا للسكة الحديد كان متضررا من جراء الأمطار الغزيرة قد انهار.

وتبين وجود ثلاثة أشخاص نقلوا إلى المستشفى ولم تتضح خطورة إصاباتهم.

وكانت الوكالة الوطنية للأرصاد الجوية في السويد قد أصدرت تحذيرات عدة الإثنين

ونبّهت من هبوب رياح قوية ومن فيضانات وأمطار غزيرة في أنحاء عدة من البلاد من جراء العاصفة هانس التي ضربت في نهاية الأسبوع

وتتدرج تحذيرات الوكالة من الصفراء إلى البرتقالية وصولا إلى الحمراء وكانت قد أصدرت تحذيرات حمراء نبهت فيها من تداعيات خطيرة جدا على المجتمع من جراء فيضانات ليومي الثلاثاء والأربعاء.

وأصدر المعهد النروجي للأرصاد الجوية تحذيرا مماثلا الإثنين نبه فيه خصوصا من هطول أمطار شديدة الغزارة في أنحاء من جنوب البلاد.

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