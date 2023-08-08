الأورمان تطلق مبادرة لتحسين جودة المياه بالفيوم

اطلقت جمعية الاورمان مبادرة جديدة تستهدف مشروع تحسين جودة المياه بالمنطقة المحرومة للأسر الأكثر استحقاقاً بقرية سيد سليم، في مركز طامية، بمحافظة الفيوم وذلك بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم.

و أكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن الهدف من تركيب وصلات مياه شرب نقية، توفير حياة كريمة للأسر الأكثر إحتياجا تضمن لهم المعيشة في مسكن مناسب تتوافر فيه المستلزمات الضرورية للحياة فيه من مياه شرب نقيه، لافتًا إلى أن الأسر المستفيدة التي تم إختيارها وفقا لعدة معايير منها المستوى المادي والاقتصادي والمعيشي للأسر المستحقة وفق معايير التنمية وترتيب النطاقات الأشد إحتياجا.

وأشار «شعبان»، إلى أن المواطن المستفيد من أى خدمات الأورمان لا يتحمل أية تكاليف على الإطلاق حيث تقدم هذه الخدمات إلى المستفيدين بالمجان، مضيفاً أن الجمعية تصل للقرى الأكثر احتياجًا بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة في أرجاء محافظة الفيوم .

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