جامعة القناة تعلن نتيجة بكالوريوس الصيدلة

أعلن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، نتيجة بكالوريوس الصيدلة برنامج " صيدلة حديث " ، حيث جاءت النسبة العامة للنجاح % 81.33 ، ونتيجة بكالوريوس الصيدلة الإكلينيكية أسفرت عن تخرج 59 طالبا وطالبة .

وحرص الدكتور ناصر مندور على تقديم التهنئة لـ 122 خريج من برنامج الصيدلة حديث و59 خريجا من برنامج الصيدلة الإكلينيكة ، مشيراً إلى تميز كلية للصيدلة جامعة القناة ، مطالباً الخريجين بالمحافظة على التعليم والتعلم المستمر وذلك لصقل المواهب والمعارف والخبرات .

ومن جانبه - أوضح الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطالب أن نتيجة بكالوريوس الصيدلة جاءت كالتالي : حصل 40 طالبا وطالبة على تقدير عام ممتاز مع مرتبة الشرف ، و30 على تقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف ، كما حصل طالب على تقدير عام ممتاز و 34 على تقدير عام جيد جدا .

فيما أعلنت الدكتورة دينا أبو المعاطي عميد كلية الصيدلة نتيجة بكالوريوس الصيدلة الإكلينيكية حيث حصل 24 طالبا وطالبة على تقدير عام ممتاز مع مرتبة الشرف و 8 على تقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف كما حصل 6 على تقدير عام ممتاز .

وأكملت الدكتورة غادة حداد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب أن 18 طالبا وطالبة بصيدلة إكلينيكية حصلوا على تقدير عام جيد جداً و 3 طلاب حصلوا على تقدير عام جيد .

وصرح الدكتور تامر حسنين حامد مدير وحدة نظم المعلومات الادارية بانه يمكن لطلاب برنامج بكالوريوس الصيدلة (نظام فصلي) الاطلاع على النتيجة المعلنة من برنامج ابن الهيثم لادارة شئون التعليم والطلاب من الرابط التالي

http://stda.suez.edu.eg/

بينما يمكن الاطلاع على النتيجة المعلنة لطلاب برنامج بكالوريوس الصيدلة (صيدلة اكلينيكية) عن طريق التوجه لرابط الخدمات الالكترونية بوحدة نظم المعلومات الادارية بمركز تطوير التعليم الجامعي على الرابط التالي

http://es-mis.suez.edu.eg/mis_service/

ثم اختيار خدمات الخريجين ثم اختيار الحصول على بيانات خريجين كلية الصيدلة ويتم الاستعلام عن النتيجة بادخال الرقم القومي للطالب والضغط على دخول وفي حالة عدم تخرج الطالب يرجى الدخول على برنامج ابن الهيثم لمشاهدة النتيجة