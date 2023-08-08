ننشر ملابسات مقتل شاب على يد تشكيل عصابي في دمياط

كشفت مديرية أمن دمياط عن ملابسات مقتل شاب على إثر إصابته بطلق ناري في كفر سعد في دمياط، حيث ورد بلاغ إلى قسم شرطة كفر سعد بمديرية أمن دمياط من أحد المستشفيات باستقباله أحد الأشخاص، مقيم بدائرة المركز مُصاب بطلق نارى وتوفـى أثناء إسعافه.

بالفحص تبين أنه أثناء إستقلال المجنى عليه سيارة أجرة "ميكروباص" ، فوجئ قائد السيارة بمحاولة عدد من الأشخاص بحوزة أحدهم سلاح نارى إستيقاف السيارة وحال محاولته الهرب قام حائز السلاح النارى بإطلاق عيار نارى تجاه "الميكروباص" مما أدى إلى حدوث إصابة المجنى عليه التى أودت بحياته .

تم تشكيل فريق بحث توصلت جهوده إلى أن وراء إرتكاب الواقعة تشكيل عصابى ضم 5 متهمين "لثلاثة منهم معلومات جنائية" ، مقيمين بدائرة المركز مستخدمين سيارة "ميكروباص" ، دراجة نارية ، بندقية آلية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة، وأرشدوا عن البندقية الآلية و عدد من الطلقات و 2 سلاح أبيض و الميكروباص والدراجة النارية المستخدمين فى الواقعة.

كما تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر شرطي بالواقعة تمهيدا لعرض الجناة على النيابة العامة للتحقيق معهم .

اصطدم سيارتين ميكروباص لنقل الأهالي على الطريق الواصل بين قرية العرب التابعة لمركز فارسكور وبين مدينة فارسكور وسط حالة من الذعر حيث أسفر الحادث عن إصابة ٢٠ من المواطنين ما بين اشتباه في كسور وجروح قطعية ونزيف.

وأسفر الحادث عن إصابة كلا من الشربيني عبده الشربيني وهاني رزق عسكر وإبراهيم عبده عبده وجمال ابراهيم الديب والسيد محمد نصر وعادل حسين الباز ، وعلي رمضان جبريل وإبراهيم محمد جبريل.

كما أسفر الحادث عن إصابة أحمد محمود سليمان واحمد أبو بكر رزق ومحمود رمضان السروجي ومنى طه أشرف ،وريناد محمد طه ومحمد ابراهيم مخيمر، وثروت علي محمد علي ، وأحمد محمد حجازي ، فتحي ثروت فتحي ويوسف علي الطلخاوي ،وجمال طه شمس وأيمن هاني عسكر.

تم نقل المصابين إلى مستشفى كفر سعد المركزي في دمياط ومستشفى دمياط التخصصي لتلقي العلاج عبر سيارات الإسعاف.

كما تم إخطار قوات الشرطة لمعاينة موقع الحادث وتحرير محضر شرطي بالواقعة.