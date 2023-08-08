المستشار السابق لـ«حلف الناتو»: شبح تفكك روسيا أو تجزئتها يروع واشنطن.. وتعليق صفقة الحبوب قد تكون لها عواقب وخيمة

المستشار السابق لـ«حلف الناتو»: شبح تفكك روسيا أو تجزئتها يروع واشنطن

نيكولاس ويليامز: تعليق صفقة الحبوب قد تكون له عواقب وخيمة

أكثر من 400 مليون شخص فى جميع أنحاء العالم يعتمدون على المواد الغذائية من أوكرانيا.

الاتحاد الأوروبى لم يفرض عقوبات على الغاز الروسى لأن أوروبا لا تزال تعتمد عليه

تقترب الحرب الروسية الأوكرانية من عامها الثانى والوضع الميدانى فى حالة جمود، وترقب وانتظار مآلات الحرب التى استنزفت كلا من روسيا والغرب، فضلا عن الدمار الذى لحق بأوكرانيا ووحدة أراضيها، وتشرد ملايين من سكانها فى أرجاء أوروبا، التى تضرر اقتصادها. وفى محاول للإجابة عن التساؤل الرئيسى الذى يشغل بال صناع القرار حول العالم لخطورة الوضع الدولى الراهن، وهو كيف ستنتهى الحرب الأوكرانية؟

وأجرت “البوابة نيوز” حوارًا مع نيكولاس ويليامز، المستشار السابق لحلف الناتو،والذي بدأ حياته المهنية في وزارة الدفاع البريطانية، حيث عمل في قضايا السياسة الدفاعية والتخطيط، مع إعارات متعددة لوظائف الناتو خلال الحرب الباردة ووزارة الدفاع الفرنسية في أعقابها، من 1997 إلى 1999 كان مديرًا مساعدًا لمكافحة الإرهاب في وزارة الدفاع البريطانية.

من عام 2000 إلى 2003، عمل في إدارة السياسات بوزارة الدفاع الفرنسية حيث كان مسؤولًا عن تطوير العلاقات بين الناتو والاتحاد الأوروبي والتعاون الدفاعي الفرنسي البريطاني، كان عضوًا خدمًا لفترة طويلة في طاقم الناتو الدوليين، وكان آخرها رئيس العمليات لأفغانستان والعراق، وإلى نص الحوار..

* ما رأيك فى تعليق صفقة الحبوب وتأثيرها على مستقبل الغذاء؟

- لسبب وجيه، لطالما كانت أوكرانيا تسمى «سلة الخبز» في أوروبا ثلث التربة الأكثر خصوبة في العالم في أوكرانيا نتيجة لذلك، كانت أوكرانيا تقليديا موردا رئيسيا لمنتجات الحبوب والذرة إلى أوروبا، وكذلك إلى دول في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والصين قبل غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير 2022، وفقا للأمم المتحدة، كان أكثر من 400 مليون شخص في جميع أنحاء العالم يعتمدون على المواد الغذائية من أوكرانيا.

وبالتالي، فإن تعليق صفقة الحبوب قد يكون له عواقب وخيمة، ليس في أوروبا، حيث المحاصيل جيدة هذا العام وتتوفر طرق إمداد بديلة، ولكن في الشرق الأوسط وأفريقيا على وجه الخصوص مصر ضعيفة بشكل خاص.

* لماذا علقت روسيا الصفقة بشكل يؤدى إلى الجوع على نطاق واسع جدًا؟

- يدعي الرئيس بوتين أن الأوروبيين لم يفوا بجزئهم من صفقة الحبوب عن طريق إزالة القيود المفروضة على الشحن الروسي، وبالتالي إعاقة الصادرات الروسية من الحبوب لا أعتقد أن هذا هو السبب الرئيسي لعمل روسيا أعتقد أن تعليق صفقة الحبوب يتعلق في المقام الأول بمتابعة ومنطق حرب روسيا ضد أوكرانيا.

تشير الهجمات المكثفة الأخيرة ضد أوديسا، حيث تم إرسال الكثير من صادرات الحبوب الأوكرانية، إلى أن روسيا تسعى إلى صراع اقتصادي عسكري مع أوكرانيا والرئيس بوتين مصمم على كسب حربه في أوكرانيا تعتمد سلطته في روسيا كزعيم روسي على الانتصار على أوكرانيا والأهم من ذلك، أنه يرغب في إضعاف ما تبقى من أوكرانيا المستقلة بعد الصراع بحيث يمثل عبئا وليس رصيدا للغرب.

* هل يمكن لأوروبا الاستغناء تمامًا عن الغاز الروسى؟

- ليس تمامًا لكن من الممكن حدوث انخفاض كبير في الاعتماد الأوروبي على الغاز الروسي سيكون الأمر صعبا للغاية وسيستغرق بعض الوقت منذ بداية الحرب، خفضت أوروبا بالفعل استخدامها للغاز الروسي بنسبة 12٪.

من المهم ملاحظة أن الاتحاد الأوروبي لم يفرض عقوبات على الغاز الروسي لأن أوروبا لا تزال تعتمد عليه بشكل كبير يتم تدفئة 40 ٪ من المنازل الأوروبية بالغاز ومع ذلك، في أبريل 2022، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن "عصر الوقود الأحفوري الروسي في أوروبا سينتهي" في 18 مايو 2022، نشر الاتحاد الأوروبي خططا لإنهاء اعتماده على النفط والغاز الطبيعي والفحم الروسي بحلول عام 2027 هذا هدف طموح أكبر مستوردي الغاز الروسي في الاتحاد الأوروبي هم ألمانيا وإيطاليا، حيث يمثلون معا ما يقرب من نصف واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز من روسيا المشكلة هي أن الغاز الروسي رخيص نسبيا والبدائل باهظة الثمن نسبيا سيتعين على المستهلكين والصناعيين الأوروبيين تحمل تكاليف زيادة أسعار الطاقة في المستقبل المنظور.

* 800 مليار يورو خسائر أوروبا جرَّاء الحرب الروسية الأوكرانية، كيف تقرأون الأرقام التالية؟

- لقد أشرت بالفعل إلى الزيادة في أسعار الطاقة الناتجة عن الحرب، والتي تغذي الزيادة في تكاليف المعيشة التي تعاني منها معظم أوروبا تكلفة دعم أوكرانيا عسكريا واقتصاديا كبيرة أيضا.

ومع ذلك، فإن الدعم الشعبي لنضال أوكرانيا لصد الروس من بلادهم قوي بشكل مدهش في أوروبا على الرغم من الضغط على مستويات المعيشة بشكل عام، يدرك الناس في أوروبا أنه على الرغم من أن الرئيس بوتين يبرر هجومه على أوكرانيا بالإشارة إلى توسيع الناتو، لا يمكن السماح لروسيا بغزو دولة مجاورة لمجرد أنه لا يتفق مع سياسة ذلك البلد وتوجهه غربا كانت السويد دولة محايدة لمدة 200 عام قبل أن تتقدم بطلب للحصول على عضوية الناتو العام الماضي كانت هذه علامة على خوف السويد "وفنلندا" من العدوان والطموحات الروسية.

لذا، فإن الرأي العام مستعد، حتى الآن، لتحمل التكاليف من أجل تحقيق قدر أكبر من الأمن ومع ذلك، إذا استمرت الحرب، وتعثرت الحملة العسكرية لأوكرانيا، يمكنك أن تتوقع عددا متزايدا من الأصوات التي تدعو إلى سلام تفاوضي لكن هذا ليس هو الحال بعد.

* هل ساهمت الحرب الروسية الأوكرانية فى أزمة على الأمن الأوروبى؟

- لا توجد أزمة أوروبية على هذا النحو ولكن هناك تساؤلات حول الأمن الأوروبي وما إذا كان ينبغي لأوروبا، وخاصة الاتحاد الأوروبي، أن تفعل المزيد من أجل دفاعها وأمنها بدلا من الاعتماد على الولايات المتحدة من خلال الناتو الاتحاد الأوروبي، على الرغم من الخلافات الداخلية حول أفضل طريقة لدعم أوكرانيا كان فعالا بشكل ملحوظ في التوفيق بين تلك الاختلافات والاتفاق على السياسات وتخصيص الموارد لدعم أوكرانيا الناتو بالمثل أظهرت المؤسسات الأمنية الأوروبية الكبرى، وخاصة الناتو والاتحاد الأوروبي، العزم والتماسك في مواجهة ما تعتبره تهديدا روسيا للاستقرار والأمن في أوروبا ككل.

من بين العديد من الحسابات الخاطئة التي ارتكبها الرئيس بوتين في اللجوء إلى الحرب ضد أوكرانيا، كان الأهم هو التقليل من شأن كيفية تصور عدوانه في بقية أوروبا بدلا من تفتيت أوروبا، خدم غزو بوتين لتوحيد أوروبا كما لم يحدث من قبل.

* هل تريد الولايات المتحدة تدمير موسكو دون الدخول فى حرب كبرى؟

- في رأيي، بالتأكيد لا تريد الولايات المتحدة روسيا مستقرة وبناءة في السيطرة الكاملة على أسلحتها النووية ومعرفة مكانها في العالم كقوة أوروبية وإقليمية كبرى مهمة، ولكنها ليست مستبدة المشكلة هي أن روسيا لا ترى نفسها بهذه الشروط المحدودة والمقيدة إنها تريد أن تؤخذ على محمل الجد كقوة عالمية كبرى تمارس السلطة والنفوذ لمصالحها الخاصة على الرغم من غضب الولايات المتحدة من الحرب الروسية في أوكرانيا، فإن شبح تفكك روسيا أو تجزئتها يروع واشنطن لهذا السبب اتصل ويليام بيرنز، رئيس وكالة المخابرات المركزية، بنظيره في موسكو، سيرجي ناريشكين، بعد تمرد مجموعة فاجنر في مايو ليؤكد للروس أن الولايات المتحدة لا علاقة لها بذلك.

* هل من الممكن لأوروبا أن تكون مستقلة عن حلف شمال الأطلسى وتشكيل جيش أو تحالف مستقل؟

- هذا سؤال تم طرحه منذ عقود دون أن يظهر الأوروبيون أي علامات على الإجابة عليه نعم، على الاتحاد الأوروبي في معاهداته التزام بتطوير قدرة أمنية ودفاعية جاهزة للعمل عسكريا لصالح الاتحاد الأوروبي دون دعم أو إشارة إلى الناتو ولكن حتى الآن، لم يكن هناك الكثير من التقدم.

كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، المدافع الأول عن تطوير ما يسميه «الحكم الذاتي الاستراتيجي الأوروبي» و«السيادة الأوروبية» في الشئون الدفاعية والعسكرية ومع ذلك، هناك معارضة لهذه الفكرة مع الاتحاد الأوروبي نفسه يخشى الأوروبيون الشرقيون من أي تحرك لتطوير جيش أوروبي مستقل عن «الناتو».

في الواقع، تلقت فكرة الحكم الذاتي العسكري الأوروبي انتكاسة شديدة يذكر الغزو الروسي لأوكرانيا الأوروبيين في الاتحاد الأوروبي بمدى اعتمادهم على الولايات المتحدة عسكريا ومدى أهمية المملكة المتحدة للأمن الأوروبي لذلك، من غير المحتمل أن يكون هناك استقلال عسكري عن الناتو في المستقبل المنظور والأرجح هو أن الاتحاد الأوروبي سوف يتطور ببطء وبشكل منهجي كفاعل عسكري، وإن لم يكن منفصلا تماما عن الناتو وليس على نطاقه.



