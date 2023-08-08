"تعليم الوادي" يشارك في تصفيات الجمهورية للمشروع الوطنى للقراءة وتكريم المشاركين

تابع سيد عبد العزيز وكيل وزارة التعليم بالوادى الجديد، مشاركة 23 معلم وطالب بتصفيات الجمهورية للمشروع الوطنى للقراءة الذى أطلقته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاون مع مؤسسة البحث العلمي الإماراتية، فى إطار رؤية مصر ٢٠٣٠ ولتشجيع القراءة لدى فئات المجتمع المصرى وجعلها ممارسة يومية لدى طلاب المدارس والمعلمين.

كما يشارك 3 معلمين فائزين بالمراكز الأولى على مستوى المديرية بمسابقة المعلم المثقف و20 طالب وطالبة الفائزين بالمراكز الأولى بمسابقة الطالب المثقف.

وحرص وكيل تعليم الوادي على تشجيع المشاركين على المنافسة بقوة والتمثيل المشرف للمحافظة. وجرى تكريم جميع المشاركين بالمسابقة تشجيعا لهم على مواصلة رحلة التميز والإبداع،متمنيا لهم التوفيق والسداد.

تحت رعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.

وجاء ذلك تحت اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، وحنان مجدى نائب المحافظ.