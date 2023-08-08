أوكرانيا مهددة بقصف سفن روسية في البحر الأسود: ستكون أهدافًا مشروعة

هددت أوكرانيا بإجراءات تصعيدية ضد روسيا، اليوم الثلاثاء، حيث أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن السفن الروسية الراسية في الموانئ المطلة على البحر الأسود ستكون أهدافًا مشروعة للجيش الأوكراني.

وقال زيلينسكي أن تلك السفن ستكون أهدافًا للضربات الأوكرانية بما فيها ناقلات النفط المتجهة إلى أوروبا.

وحذرت أوكرانيا الجانب الروسي من هجمات يمكن أن تتعرض لها ناقلات النفط المتجهة إلى بعض العواصم الأوروبية، كجزء من منظومة الردع الأوكراني.

وذكرت صحيفة "بوليتيكو" نقلًا عن السلطات الأوكرانية أن أية تحركات روسية في البحر الأسود ستكون أهدافًا مشروعة للجيش الأوكراني، بعد أن انسحبت روسيا من اتفاق الحبوب.