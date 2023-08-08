مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق: أعضاء «الناتو» جبهة موحدة طويلة الأمد ضد الهجوم الروسي.. وانضمام أوكرانيا إلى «شمال الأطلسى» يحولها حربا للحلف ضد موسكو

تقترب الحرب الروسية الأوكرانية من عامها الثانى والوضع الميدانى فى حالة جمود، وترقب وانتظار مآلات الحرب التى استنزفت كلا من روسيا والغرب، فضلا عن الدمار الذى لحق بأوكرانيا ووحدة أراضيها، وتشرد ملايين من سكانها فى أرجاء أوروبا، التى تضرر اقتصادها.

وفى محاول للإجابة عن التساؤل الرئيسى الذى يشغل بال صناع القرار حول العالم لخطورة الوضع الدولى الراهن، وهو كيف ستنتهى الحرب الأوكرانية؟..



أجرت “البوابة نيوز” حوارًا مع مارك ترايسي باتريك كيميت، مساعد وزير الخارجية السابق للشئون السياسية والعسكرية، وخدم في عهد جورج دبليو بوش من أغسطس 2008 إلى يناير 2009، كان الشخص السادس عشر الذي يشغل هذا المنصب قبل انضمامه إلى وزارة الخارجية، كان برتبة عميد في جيش الولايات المتحدة، وشغل منصب نائب مساعد وزير الدفاع للشرق الأوسط، كما شغل كيميت منصب نائب مدير الاستراتيجية والخطط للقيادة المركزية الأمريكية، ونائب مدير العمليات والمتحدث العسكري الرئيسي لقوات التحالف في العراق، وعمل في مقر منظمة حلف شمال الأطلسي «SHAPE» في بلجيكا، وإلى نص الحوار..



* هل تحتاج أوروبا إلى جيش موحد وهل تدعم تطوير الجيش الألمانى؟

- حافظ الاتحاد الأوروبي على قدرة عسكرية مستقلة لسنوات يمكن تعيين الوحدات إما في بعثات الاتحاد الأوروبي الوطنية التابعة لحلف شمال الأطلسي ويبدو أن هذا النظام يعمل بشكل جيد إن الحفاظ على قوى منفصلة سيكون غير ممكن اقتصاديا وزائدة عن الحاجة.



* وأوروبا هل تشكل جبهة حرب موحدة تتكون من دول البلطيق وبولندا ضد روسيا؟

- أود أن أعتبر دول البلطيق وبولندا وكل عضو آخر في الناتو جبهة موحدة طويلة الأمد ضد العدوان الروسي.





* لماذا يُصر «الناتو» على عدم الاعتراف بأوكرانيا.. وهل هو خوف من حرب شاملة مع روسيا أو امتداد للصراع؟

- «الناتو» لا يُصر على قبول أوكرانيا ومع ذلك، فإنها لن تقبل أوكرانيا في الناتو بينما تقاتل روسيا، حيث تلزم المادة 5 من معاهدة الناتو جميع الأعضاء بالرد على العدوان ضد أي عضو آخر إذا انضمت أوكرانيا إلى الناتو الآن، فلن تكون حربًا أوكرانية ضد روسيا، بل حرب لحلف الناتو ضد روسيا.





* هل يؤثر تزويد أوكرانيا بالقنابل العنقودية على سمعة الجيش الأمريكى، بعد أن استخدمت نفس القنابل فى فيتنام والعراق من قبل؟

- الولايات المتحدة تقدم ذخائر عنقودية بناء على طلب أوكرانيا نظرا لأن الولايات المتحدة لم توقع أبدا على اتفاقية الذخائر العنقودية «ولا أوكرانيا أو روسيا»، فإن هذا استخدام قانوني للذخائر قد يسبب مخاوف بين البعض، لكن استخدامها قد ينهي الحرب في وقت أقرب.



* كيف ترى الاتهامات بأن الجيش الأمريكي يخوض الحرب فى أوكرانيا؟

- هناك 45 دولة تقدم المساعدات والمساعدة لأوكرانيا، وليس فقط الولايات المتحدة وحدها.