بعد ضبط المتهم.. ماذا قالت النيابة بشأن مذبحة كفر غطاطي؟

تباشر النيابة العامة بجنوب الجيزة، تحقيقاتها بشأن اتهام عاطل بذبح زوجته وطفلته والشروع في قتل 4 آخرين من بناته، وقد أمرت النيابة بتشريح جثة المجني عليها ونجلتها وإعداد تقرير بالإصابات التي لحقت بهم، كما أمرت بالإستعلام عن الحالة الصحية للمصابين تمهيدا لسؤالهم حول تفاصيل الواقعة.

وقد تبين من خلال مناظرة النيابة لجثامين المجني عليهم، أن الأم في العقد الرابع من العمر ترتدي كامل ملابسها ومصابة بعدة طعنات في مناطق متفرقة من الجسم الرقبة والصدر، والطفلة تبلغ من العمر ٩ سنوات ومصابة بجرح ذبحي بالرقبة، كما تبين أن باقي أبنائه مصابين بجروح ذبحيه في الرقبة وحالتهم حرجة ويتلقون العلاج.

وقد طالبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة لكشف ملابساتها، واستدعاء عدد من شهود العيان وجيران المجني عليهم لسؤالهم حول الواقعة.

وبدأت الواقعة بتلقي ضباط مباحث قسم شرطة الهرم بلاغ من غرفة عمليات النجدة، يؤكد مقتل ربة منزل وطفلتها، وإصابة ٤ آخرين من ابنائها، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين مقتل ربة منزل تدعي " ر" وطفلتها" ج" بجرح ذبحي وإصابة ٤ آخرين، من بناتها وهن "م" تبلغ من العمر ١٦ عام ، "م" ١٥ عام ، "م" ٨ سنوات و"س" ٥ سنوات، وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الجريمة الأب" ع.ال .ب" مدمن مواد مخدرة، وقام بتنفيذ جريمته بعد مشاجرة بين المتهم وزوجته.

وتمكنت قوة أمنية من القبض على المتهم واقتياده لقسم الشرطة للتحقيق معه، وقد أمرت النيابة بحبسه ٤ أيام علي ذمة التحقيقات فور اعترافه بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة