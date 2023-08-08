تصدير 43 ألف طن فوسفات عبر ميناء سفاجا

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أنها شهدت نشاطًا في حركة الملاحة البحرية وحركة تداول البضائع؛ إذ بلغ إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 12 سفينة، وتم تداول 120000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 719 شاحنة و885 سيارة، وشملت حركة الواردات 70000 طن بضائع، 388 شاحنة و850 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 50000 طن بضائع، 331 شاحنة و35 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم الثلاثاء، لاستقبال السفينة وادى اليرموك وعلى متنها 63 ألف طن قمح روماني، حيث قامت الجهات المختصة باتخاذ اللازم من إجراءات نحو فحص الشحنة للتأكد من سلامتها قبل السماح بتفريغ الشحنة والسفينتين AMEANEMOS وامل.

وتغادر السفينة KSL XINYANG وعلى متنها 43000 طن فوسفات تصدير إلى أندونسيا؛ فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين بوسيدون اكسبريس والحرية وغادرت العبارة أمل.

كما شهد ميناء نويبع تداول 2400 طن 190 شاحنة وذلك من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر ) للسفينتين ايلة وبريدج، كما يستعد ميناء بورتوفيق اليوم لاستقبال السفينة النوي اكسبريس وعلى متنها 750 سيارة بوزن 1500 طن قادمة من جدة.

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1165 راكبا بموانيها.