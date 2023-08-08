الملابس الجاهزة: 50 مصنعا بالعامرية تستفيد من خدمة العيادات المتنقلة

انطلقت خدمات العيادات المتنقلة المجانية بمدينة بالعامرية بالإسكندرية والتي تستهدف تقديم خدمات الصحة الإنجابية وخدمات تنظيم الاسرة للسيدات العاملات بالمصانع المنطقة.

وكشف الدكتور محمد عبد السلام رئيس غرفة صناعة الملابس، أن الحملة بمشاركة كل من وزارة الصحة والسكان والغرفة، والمنطقة الاستثمارية الحرة بالعامرية ومجلس السكان الدولي، حيث سيتم توفير عيادتين متنقلتين تضمان مجموعة من الكوادر الطبية المتميزة لتقديم الخدمات للعاملات والعاملين في المصانع على مدار يومين من كل أسبوع ويستفيد منها ما يقرب 50 مصنعا بالمنطقة .

وأشار “عبد السلام" إلى أن تلك الحملة ضمن أنشطة مشروع " صحتنا رأسمالنا " الذي تنفذه غرفة صناعة الملابس الجاهزة و يستمر لمدة 18 شهرًا لتوعية ما يقرب من 50 ألف عامل وعاملة بمصانع منطقة العامرية، بأهمية الحفاظ علي الصحة العامة والصحة الإنجابية وتنظيم الاسرة ، وتوفير كافة تلك الخدمات الطبية بما يضمن استمرارية العاملات بالمصانع وعدم ترك العمل لأسباب اجتماعية أو صحية، الأمر الذي سيخدم معدلات الإنتاج و النمو الاقتصادي ويساعد في تحسين الاحوال الاقتصادية للعاملين والعاملات بالقطاع.

وأكد رئيس غرفة صناعة الملابس، حرص الغرفة على دعم المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية وتحقيق الأهداف الخاصة بالبرنامج القومي لتنظيم الأسرة، وذلك تماشيا مع استراتيجية الدولة المصرية للتنمية البشرية بشقيها الصحي والاجتماعي وذلك بنشر عيادات تهدف إلي تقديم الخدمات الصحية والطبية للعاملات بمصانع الملابس.

و أضاف "محمد عبد السلام" أن الغرفة تستهدف جميع العاملات بقطاع الملابس خاصة أن العدد الأكبر من المشتغلين في مصانع الملابس من السيدات بنسبة تتراوح بين 60 إلي 70%، كما تستهدف الغرفة حشد الفئات المستهدفة للعيادات المتنقلة والقوافل.



ومن جانبها أكدت نهلة عبد التواب ممثل مجلس السكان الدولي بالقاهرة، أن مجلس السكان الدولي يولي اهتمام كبير بالقضية السكانية وبتنظيم الاسرة خاصة لدى قطاع عمال المصانع وان مشروع "صحتنا رأسمالنا" بمنطقة العامرية هو احدى مبادرات المجلس للمساهمة في نشر الوعي لدى عمال المصانع بأهمية خدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الاسرة وتصحيح المعلومات والشائعات المغلوطة لزيادة الطلب على تلك الخدمات كما يسهم المشروع في توفير تلك الخدمات داخل نطاق العمل وذلك بدعم كامل من قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة وضمن مبادرة 100 يوم صحة تحت رعاية فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي .

وأشارت إلي أن مجلس السكان الدولي في اطار سعيه لضمان نجاح المشروع وضمان استدامته حرص على اختيار الشركاء بعناية شديدة فالجهة المنفذة هي غرفة صناعة الملابس الجاهزة الاب الشرعي لقطاع مصانع الملابس الذي يضم حوالي 65% من عماله سيدات والجهة مقدمة الخدمة هي قطاع السكان وتنظيم الاسرة بوزارة الصحة بما يضمن تقديم الخدمة من جهة محل ثقة وذات جودة عالية نتيجة الخبرات المتراكمة للفريق الطبي بالإضافة الي انها تقدم بالمجان مما يعني عدم وجود أي تكلفة لاستمرار تقديم الخدمة بعد انتهاء المشروع لافته إلي أهمية قضية تنظيم الاسرة واثرها على الاقتصاد القومي.

بدورها أشارت الدكتورة هنادي سامي مدير إدارة تنظيم الأسرة بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، إلي أن الحملة تقوم بمساعدة السيدة العاملة والتي حصلت علي قدر كبير من الدورات التدريبية وأصبحت ذو كفاءة إنتاجية في الحصول علي وسائل تنظيم الاسرة التي تمكنها من الحماية من الحمل الغير مخطط له و بالتالى الحفاظ علي صحتها و صحة اطفالها و تحقيق الاستقرار المادي لأسرتها.

وأضافت هنادي سامي، أن عدد العاملات في مصانع الملابس النسبة الأكبر منهن في سن الإنجاب لذلك نركز على الوصول إلي هذه الفئة حتى باب المصنع لتقديم خدمات تنظيم الاسرة و الصحة الانجابية و سد الاحتياجات الغير ملباه لخدمات تنظيم الاسرة بين هذة الفئة من المنتفغات الهامة

بالاضافة الى الكشف بالأشعة التلفزيونية والتوعية باهمية و فوائد تنظيم الأسرة وكذلك الانواع المتاحة من وسائل تنظيم الأسرة الحديثة التى يتم صرفها جميعا بالمجان من خلال العيادات المتنقلة و العيادات الثابتة بالوحدات الصحية و المستشفيات التابعة لوزارة الصحة .

وأشارت مدير إدارة تنظيم الأسر إلي دعم المنطقة الصناعية في العامرية بالإسكندرية بعيادتين للتنقل بين المصانع وعملها بشكل يومي من الساعة 9 إلي 3 ظهرا مع مواعيد العمل الرسمية بالمصانع.

يأتي ذلك في إطار برتوكول غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات باتحاد الصناعات مع قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة وضمن أنشطة مشروع "صحتنا رأسمالنا" المنفذ بالتعاون مع مجلس السكان الدولي وبدعم من السفارة الهولندية ،