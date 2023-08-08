القصة الكاملة لمذبحة الهرم.. عامل يقتل زوجته وبناته الخمسة

فصل جديد من الجرائم الدموية الأسرية التي تكون الأبشع في تفاصيلها نفذها عبد المولي بكري، العامل في جمع الخردة عندما أجهض على زوجته وبناته الخمسة طعنا وذبحا بالسكين بعد مشاجرة مع زوجته ليردي زوجته وإحدى بناته قتلا، بينما أصاب الأربعة الآخرين بجروح ذبحية وتم نقلهم إلى مستشفى الهرم لتلقي العلاج اللازم، ليتحول هدوء شارع بهجت بمنطقة كفر غطاطي آخر شارع فيصل بحي الهرم إلى صخب وضجيج وسط تواجد أمني مكثف بمحيط مسرح الجريمة، ويعيش قاطنو المنطقة حالة من الرعب والفزع تلك الليلة.

لم تكن تلك المشاجرة هي الأولى، ولكن تراكمات بين الزوج صاحب السجل الإجرامي المفرج عنه حديثا من السجن والزوجة أم البنات التي كانت تواجهه مرة تلو الأخرى للدفاع عن بناتها من بطش الزوج الذي يرى بأنها لم تحقق حلمه وإنجاب طفلا ذكرا له.

دائما ما تكون البداية وردية وجميلة بين الزوجين وسرعان ما تتحول الحياة بينهما لمشاحنات وخلافات مستمرة ومع زيادة المشاكل الأسرية ينفرط العقد، ويكون الزوج لا يشعر بالراحة داخل منزله فيحاول الهروب من تلك الخلافات بقضاء أطول وقت بالخارج، وعند العودة يجد ما قد تركه ومزيد من المشاجرات وتتحول الحياة لجحيم، وإن كان الطبيعي أنه لا مبرر لجريمة قتل مهما كان الدافع فما بالك إذا كان المجني عليه شريك حياتك ورفيق دربك.

تفاصيل الواقعة المأساوية كما دونتها سجلات ضباط مباحث قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع جريمة قتل داخل منزل كائن بشارع بهجت بمنطقة كفر غطاطي آخر شارع فيصل بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بين "عبد المولي بكري" 41 سنة، عامل خردة "له معلومات جنائية مسجلة"، وزوجته "رانيا حسن محمد" 32 سنة، فقام خلالها الأول بالإمساك بسلاح أبيض سكين والتعدي بالطعن على زوجته وبناته الخمسة هم على الترتيب "ملك" 16 سنة، "منة" 15 سنة، "جنا" 9 سنوات، "مي" 8 سنوات، "سجدة" 5 سنوات؛ مما نتج عنه مقتل الزوجة والابنة الوسطى "جنا" وإصابة باقي أشقاء الضحية الثانية؛ جرى نقل جثامين المتوفين إلى ثلاجة مستشفى الهرم تحت تصرف النيابة العامة، فيما تم نقل المصابين إلى ذات المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان القسم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات أسرية وعلى خلفية مشاجرة مع زوجته بسبب خلفة البنات وافتعالها المشاكل معه.

وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وبالعرض على النيابة العامة والتي واجهت المتهم بما أسفرت عنه التحريات والضبط أقر بصحتها، وعليه أمرت النيابة العامة بانتداب طبيبا شرعيا لتشريح جثة المجني عليهما وإعداد تقرير واف عن كيفية وأسباب الوفاة وصرحت بالدفن عقب بيان الصفة التشريحة لها وتسليم الجثامين لذويهم لإجراء مراسم الدفن، كما استعلمت النيابة العامة بجنوب الجيزة عن الحالة الصحية للمصابين ومفادتها فور تحسن حالتهم وإمكانية استجوابهم، كما أمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات وطلبت النيابة تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة ولا تزال التحقيقات مستمرة.