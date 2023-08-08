عضو "الأعلى للثقافة": مصر تبنت 3 مشاريع قومية غير مسبوقة لإحياء السياحة الروحية.. فيديو

قال الدكتور عبدالرحيم ريحان، عضو المجلس الأعلى للثقافة لجنة التاريخ والآثار، إن مصر تشهد عرس ثقافي كبير جدًا، لأن الدولة المصرية تبنت أكبر 3 مشاريع قومية غير مسبوقة لإحياء السياحة الروحية في مصر.

وأضاف "ريحان" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الورد" على فضائية "تن" اليوم الثلاثاء، أن أبرز هذه المشاريع هي مشروع التجلي الأعظم وإحياء مسار نبي الله موسى بـ 14 مشروع، ثم إحياء مسار العائلة المقدسة التي باركت أهل مصر في 3500 كيلو متر ذهابا وإيابًا، ثم إحياء القاهرة التاريخية وما تشهده من مسارات آل البيت والدرب الأحمر وباب الوزير وإحياء منطقة مجرى العيون وتحويلها لحدائق على غرار الحدائق العالمية.

وتابع، أن مصر لم تشهد في تاريخها الحديث هذا الكم من التطوير والاهتمام بالثقافة والآثار غير الفرعونية، وأن هناك مشروعا متكاملا لإحياء القاهرة التاريخية بكل أشكالها وتفاصيلها لتحويلها إلى منطقة جاذبة للسياح من كل أنحاء العالم.

وأردف، عضو المجلس الأعلى للثقافة لجنة التاريخ والآثار، أن السيدة نفيسة التي تم تطوير مسجدها وافتتاحه اليوم بحضور الرئيس السيسي هي ابنة الحسن ابن علي، وقد عاشت وماتت في مصر، وكان هناك علاقة خاصة بينها وبين المصريين أثناء حياتها واستمرت تلك العلاقة بعد وفاتها وأصبح المسجد الخاص بها هو أحد أهم وأكبر المساجد في مصر.