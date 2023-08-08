قصور الثقافة بالدقهلية تحتفل بذكرى افتتاح قناة السويس الجديدة

شهدت عدة مواقع ثقافية تابعة لفرع ثقافة الدقهلية، عددا من الفعاليات المتنوعة في هذا السياق ضمن برنامج فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني ، احتفالا بمرور 8 سنوات على افتتاح قناة السويس الجديدة.

وعقد بيت ثقافة شربين محاضرة بعنوان "يوم من أمجاد مصر"، تحدث به الكاتب محمد السلاب عن تعريف قناة السويس وأهميتها وتاريخها منذ افتتاحها في عهد الخديوي إسماعيل عام 1869، ثم تحدث عن القناة الجديدة وافتتاحها في 6 أغسطس 2015 والهدف منها المتمثل في تقليل زمن انتظار السفن ليكون 3 ساعات بدلا من 8 ساعات.

وبمكتبة شبراويش عقدت محاضرة بعنوان "قناة السويس الجديدة"، تحدث بها الكاتب ربيع الحسانين عن أهمية قناة السويس كممر مائي مهم لتسهيل التجارة وانتقالها من مكان إلى آخر ومدى استفادة الدولة منها وأن القناة الجديدة جاءت ضمن جهود دعم وتعزيز الاقتصاد، بينما تحدث محمد السيد بمكتبة ميت سلسيل عن مساهمة الشعب المصري في القناة الجديدة.

وبالتعاون مع وحدة الشئون الاجتماعية بأبو قراميط، تناولت مكتبة أبوقراميط، قناة السويس باعتبارها أقصر الطرق الواقعة بين أوروبا والبلدان الواقعة حول المحيط الهندي وغرب المحيط الهادي وأهميتها القصوى في تنشيط حركة التجارة.

كما أكد نجاح أحمد ببيت ثقافة الدروتين أن الغرض من إنشاء قناة السويس الجديدة هو التخلص من مشكلات القناة القديمة مثل توقف قافلة الشمال لمدة طويلة والسماح لقناة السويس باستيعاب سفن كبيرة الحجم وزيادة دخل القناة مما يوفر الكثير من فرص العمل.