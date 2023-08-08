الوادي الجديد تشارك في تصفيات الجمهورية للمشروع الوطني للقراءة.. صور

شاركت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، في تصفيات وزارة التربية والتعليم على مستوى الجمهورية في المشروع الوطني للقراءة.

وأكد المهندس سيد عبد العزيز، وكيل التعليم بالوادي الجديد، في تصريح له، اليوم الثلاثاء، مشاركة 23 معلمًا وطالب بتصفيات الجمهورية للمشروع الوطني للقراءة الذى أطلقته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاون مع مؤسسة البحث العلمي الإماراتية، في إطار رؤية مصر ٢٠٣٠ ولتشجيع القراءة لدى فئات المجتمع المصري وجعلها ممارسة يومية لدى طلاب المدارس والمعلمين.

وأضاف سيد، أنه يشارك 3 معلمين فائزين بالمراكز الأولى على مستوى المديرية بمسابقة المعلم المثقف و20 طالبًا وطالبة الفائزين بالمراكز الأولى بمسابقة الطالب المثقف، وجرى تكريم جميع المشاركين بالمسابقة تشجيعا لهم على مواصلة رحلة التميز والإبداع.

تعليم الوادي الجديد يشارك في تصفيات الجمهورية للمشروع الوطني للقراءة (1)

تعليم الوادي الجديد يشارك في تصفيات الجمهورية للمشروع الوطني للقراءة (2)

تعليم الوادي الجديد يشارك في تصفيات الجمهورية للمشروع الوطني للقراءة (3)

تعليم الوادي الجديد يشارك في تصفيات الجمهورية للمشروع الوطني للقراءة (4)