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الثلاثاء 08 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تأجيل محاكمة عامل بتهمة قتل طالب في باب الشعرية لجلسة ١٩ أغسطس

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أجلت محكمة جنايات القاهرة ، محاكمة عامل لجلسة 19 أغسطس بتهمة قتل طالب بسبب مشاجرة بينهما في منطقة باب الشعرية . 

كان قسم شرطة باب الشعرية بمديرية أمن القاهرة تلقي بلاغا بحدوث مشاجرة ومتوفى بدائرة القسم . 

بالانتقال والفحص تبين قيام عامل - مقيم بدائرة القسم) بالتعدى بالضرب على طالب مصاب بجرح طعنى بالبطن مقيم بذات الدائرة باستخدام سلاح أبيض "سكين" حال تواجدهما بمحل البلاغ بسبب خلافات الجيرة، نتج عن ذلك إصابته التى أودت بحياته.

 وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وبسؤال كلٍ من والدى المتوفى أيدا ما سبق، وإتهما المذكور بالتسبب فى وفاة نجلهما. 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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