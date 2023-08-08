ads
الثلاثاء 08 أغسطس 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

بالفيديو.. "الإحصاء": 10.5 مليون نسمة زيادة في عدد السكان خلال 7 سنوات

الدكتور حسين عبدالعزيز
الدكتور حسين عبدالعزيز مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة ال
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال الدكتور حسين عبدالعزيز مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن كُتيب "مصر في أرقام" يتضمن مؤشرات عن كل الأبعاد المختلفة للمجتمع المصري ما بين ديموغرافية واقتصادية وبيئية.

وأضاف "عبد العزيز" في حواره لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الثلاثاء، أن عدد السكان في مصر زاد بأكثر من 10.5 مليون نسمة في أقل من 7 سنوات، وهو ما يماثل عدد سكان 3 أو 5 دول أوروبية صغيرة.

وأوضح، أن  كتيب "مصر في أرقام" يغطي السكان والإحصاءات الحيوية والعمل والزراعة والصناعة والبترول والنقل والإسكان والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاقتصاد والتجارة الخارجية والأرقام القياسية والدخل والانفاق والاستهلاك والتعليم والبحث العلمي والسياحة والصحة والثقافة والإعلام والبيئة.

وتابع، أن كتيب مصر في أرقام يعرض أرقاما تفصيلية عن الوحدات الثقافية وتنظيمها في المختلف، كما أن الكتاب لا يتوقف عند المركزي والإجمالي، حيث يتم التوزيع على مستوى المحافظات، موضحًا: "عدد السكان في 1 يناير 2023 بلغ 104 ملايين و 462 ألف نسمة، ولكنه زاد إلى 105.3 ملايين نسمة في العام الجاري".

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ك تيب مصر في أرقام عدد السكان الإحصاءات