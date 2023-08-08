تجدد الاشتباكات العنيفة في الخرطوم وقطع الاتصالات عن الأحياء السكنية

تسببت الاشتباكات التي اندلعت اليوم الثلاثاء، في عدة أحياء بالعاصمة السودانية الخرطوم في لجوء السلطات السودانية لقطع الاتصالات وخدمات الإنترنت عن المناطق التي تشهد مواجهات مسلحة منذ مساء أمس.

وقال شهود عيان، إن الاشتباكات العنيفة اندلعت بين الجيش وقوات الدعم السريع في منطقة أم درمان، فيما تجدد قصف المدفعية الثقيلة على عدة مناطق متفرقة جنوب العاصمة الخرطوم.

يأتي ذلك فيما يواصل طيران الجيش تكثيف ضرباته على تموضعات ومراكز دعم قوات الدعم السريع جنوب الخرطوم.

وفي ذات السياق انقطعت خدمات الكهرباء والاتصالات والإنترنت عن العاصمة السودانية وبعض الأحياء الأخرى التي تشهد اشتباكات عنيفة، فيما لجأت بعض الأسر إلى ترك منازلها والنزوح إلى مناطق وولايات أخرى خشية تصاعد حدة الاشتباكات بين الجانبين.