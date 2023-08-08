الصومال: تدمير مستودع لإعداد المتفجرات تابع للميليشيات الإرهابية بهيران

تمكن الجيش الصومالي، خلال عملية مشتركة بالتعاون مع الشركاء الدوليين، اليوم الثلاثاء، من تدمير مستودع كبير تستخدمه الميليشيات الإرهابية لإعداد المتفجرات، في منطقة مكيلي التابعة لمدينة بولو بوردي بمحافظة هيران.

وأكد نائب وزير الإعلام الصومالي عبدالرحمن يوسف العدالة - في تصريح، وفقا لوكالة الأنباء الصومالية (صونا) - أن العملية العسكرية أسفرت عن مقتل العديد من الميليشيات الإرهابية المتدربة على إعداد المتفجرات، وتدمير 4 سيارات مفخخة.

وأضاف المسؤول الصومالي أن جيش بلاده يجري حصرا لحصيلة القتلى والجرحى في صفوف الميليشيات جراء العملية العسكرية.