الجارديان: روسيا تسعى لاسترداد الأراضي التي فقدتها في أوكرانيا

أكد مقال نشرته صحيفة "الجارديان" البريطانية أن روسيا تسعى لإعادة بسط سيطرتها على الأراضي التي فقدتها في أوكرانيا في إطار الحرب التي تدور رحاها بين الطرفين في الوقت الراهن مستغلة تركيز القوات الأوكرانية في هجومها المضاد على الجبهتين الجنوبية والشرقية من البلاد.

وأضاف كاتب المقال دانيال بوفي أن الهجوم الروسي الأخير والذي استهدف منطقة خاركييف في شمال شرق أوكرانيا يأتي في إطار تلك المساعي للسيطرة على تلك الأراضي التي تمكنت القوات الأوكرانية من استردادها في إقليم أوبلاست والتي كانت تقع تحت السيطرة الروسية منذ بداية العملية العسكرية الخاصة في أواخر فبراير من العام الماضي.

ويسلط المقال في هذا السياق الضوء على تصريحات نائبة وزير الدفاع الأوكرانية هانا ميلر التي تقول فيها أن القوات الروسية لديها خطة تهدف إلى استرداد الأراضي التي تمكنت القوات الأوكرانية من استعادتها بعد أن فقدت أجزاء منها في منطقة خاركييف.

ويشير المقال إلى أن العملية الروسية في خاركييف بدأت منذ حوالي ثلاثة أيام بالقرب من منطقة كوبيانسك حيث تشهد ساحة المعركة قتالا عنيفا بين الطرفين، موضحا أن القوات الروسية، طبقا لما ذكره المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، تمكنت من التقدم حوالي 11 كيلومترا على تلك الجبهة واختراق الدفاعات الأوكرانية بما يزيد على ثلاثة كيلومترات.

ويوضح الكاتب أن القوات الأوكرانية تمكنت في سبتمبر الماضي من تحقيق بعض المكاسب العسكرية من خلال استرداد أجزاء في منطقة خاركييف والتي كانت تقع تحت سيطرة القوات الروسية، إلا أن القوات الروسية لم تلبث أن شنت عدة هجمات مضادة بالمدفعية وصواريخ كروز في محاولة لاسترداد تلك المناطق مرة أخرى، غير أنها كثفت من هجماتها على المنطقة في الفترة الأخيرة مدفوعة بتحول تركيز القوات الأوكرانية نحو الجبهتين الجنوبية والشرقية.

ويتطرق المقال إلى الجهود الدولية المبذولة من أجل إنهاء الحرب في أوكرانيا حيث يسلط الضوء على القمة الدولية التي عقدت مؤخرا في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية حول سبل التوصل لاتفاق سلام بين الجانبين الروسي والأوكراني لوضع حد للصراع بين الطرفين.

ويشير المقال في هذا السياق إلى تصريحات صادرة عن وزارة الخارجية الصينية أمس الإثنين التي تؤكد أن قمة جدة أسهمت في تعزيز التوافق الدولي للتوصل إلى تسوية سلمية للأزمة الأوكرانية، في الوقت الذي أعلن فيه أندريه يارماك مدير مكتب الرئيس الأوكراني أمس الإثنين أن المشاركين في قمة جدة توصلوا إلى اتفاق لعقد اجتماع آخر على مستوى المستشارين السياسيين خلال ستة أسابيع في محاولة لإحلال السلام في أوكرانيا.